2019-05-24T07:55:30+03:00
Общество

ВЦИОМ провел исследование о потреблении традиционных табачных и новых никотиносодержащих продуктов

Исследование ВЦИОМ проводилось в апреле - мае 2019 года
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Результаты этого и других исследований показывают, что доля совершеннолетних курильщиков сигарет в России стабильно снижается.Результаты этого и других исследований показывают, что доля совершеннолетних курильщиков сигарет в России стабильно снижается.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование о потреблении традиционных табачных и никотиносодержащих продуктов нового поколения в отдельных городах России. Презентация результатов исследования состоялась 21 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках пресс-конференции «Никотиновая эпидемия. Миф или реальность?».

Согласно результатам исследования, уровень регулярного потребления никотиносодержащей продукции составляет 33% от взрослого населения изучаемых городов. Из них 88% респондентов курят сигареты, 4% используют электронные сигареты, 8% - системы нагревания табака и 22% - другие табачные изделия (такие как трубки, самокрутки и т. д.). Доли по типам продуктов не являются взаимоисключающими, так как 21% респондентов употребляют одновременно более одного вида продуктов.

У подавляющего большинства респондентов (94%), в настоящее время употребляющих любые табачные или никотиносодержащие продукты, первым регулярно используемым продуктом были сигареты. У 4% (68 человек) это были другие курительные табачные изделия, у 1,1% (20 человек) - электронные сигареты, а у 0,4% (7 человек) - системы нагревания табака.

- Результаты этого и других исследований показывают, что доля совершеннолетних курильщиков сигарет в России стабильно снижается, в том числе за счет перехода потребителей на новые альтернативные продукты с пониженным риском. При этом первоначальное потребление никотина в 94% случаев происходит за счет сигарет, а не инновационных никотиносодержащих продуктов. На наш взгляд, эти факты должны учитываться при формировании научно обоснованного регулирования инновационных продуктов, - отметил Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. - Результаты исследования внушают оптимизм, но при этом важно продолжать мониторинг трендов потребления, чтобы удостовериться, что инновационные продукты достигают именно своей целевой аудитории и используются совершеннолетними курильщиками как полная замена сигаретам.

Исследование ВЦИОМ проводилось в апреле - мае 2019 года и представляло собой телефонный опрос по репрезентативной выборке из 6000 совершеннолетних респондентов в шести городах Российской Федерации, где системы нагревания табака официально присутствуют в продаже, - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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