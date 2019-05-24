«Чаще всего травмируются гастарбайтеры»: минтруд назвал самую опасную профессию в Новосибирской области

На своем рабочем месте мы проводим большую часть дня, поэтому важно, чтобы оно было не только комфортным, но и безопасным. Как сделать его таким, какие нормативы должны соблюдать работодатели и какая профессия самая опасная - обо всем этом эксперты рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды» - Новосибирск».

«Строители погибают чаще всех»

Для начала - немного статистики: о том, насколько часты несчастные случаи на производстве, рассказал Александр Косов, заместитель руководителя Государственной инспекции труда.

- В соответствии с программой, утвержденной проектным комитетом Правительства Российской Федерации в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Роструд совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российской трехсторонней комиссией, Федерацией независимых профсоюзов России, Российским союзом промышленников и предпринимателей планируют снижение количества погибших при несчастных случаях на производстве, а также пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями на 30% от уровня 2015 года - к концу 2020 года и на 50% - к концу 2025 года, - подчеркнул Александр Сергеевич. - В Новосибирской области количество несчастных случаев ежегодно снижается. К примеру, в 2012 году мы расследовали 191 случай, из них 132 - тяжелые, в 45 случаях работник погиб на предприятии. В прошлом году было зарегистрировано 85 случаев, из них со смертельным исходом - 12. Разница существенна.

В трудовой инспекции откровенно говорят о том, какая отрасль оказалась самой травмоопасной, - в 2018 году это было строительство.

- Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом приходится на строительство: работники падают с высоты. В этом году два из четырех смертельных случаев произошли на стройке, - привел цифры Александр Косов. - Жизни людей ценны, поэтому мы совместно с Рострудом и профсоюзами пытаемся воспитывать работодателей и работников, чтобы они соблюдали нормы охраны труда. К примеру, с этого года инспекция и министерство труда приступили к контролю за внедрением на предприятиях системы управления охраны труда.

Оксана Валерьевна Смирнова, руководитель направления «Охрана труда» учебного центра НПТИ: - Вопрос обучения основам охраны труда - это ответственность работодателя.Фото: Даба ДАБАЕВ

Наша задача - обходиться без травм!

На этом работа с предприятиями, безусловно, не заканчивается.

- Мы внедряем в организации принципы нулевого травматизма. Это самая главная задача, которая стоит перед всеми нами. Одной из мер по профилактике производственного травматизма является обучение по охране труда. На территории области в учебных центрах ежегодно обучаются более 20 тысяч руководителей и специалистов, половина из них - именно руководители. Обучение охватывает Новосибирск, Бердск, крупные городские округа, муниципальные районы области. В 2018 году 52 учебных центра провели обучение и проверку знаний по охране труда 22 тысяч работников, - рассказала Людмила Кучерявенко, начальник отдела управления охраной труда и государственной экспертизы условий труда министерства труда и социального развития Новосибирской области. - Мероприятия по организации профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости проводят и сами работодатели. На Всероссийской неделе по охране труда, которая проходила в апреле, Новосибирская область в лице министерства, муниципальных областных органов местного самоуправления и более 100 организаций принимала участие в конкурсе «Успех и безопасность». Мы заняли пятое место по эффективности деятельности в сфере охраны труда.

Затронули эксперты и еще один важный вопрос: работа мигрантов в Новосибирской области. Именно с ними чаще всего происходят несчастные случаи.

- Обратите внимание на категорию работников в строительных организациях, где происходят несчастные случаи (падение с высоты). Как правило, это гастарбайтеры, представители Средней Азии, - говорит Игорь Шационок, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Новосибирской области. - Они плохо владеют русским языком, и о какой-то достаточно высокой квалификации говорить не приходится. Федерация профсоюзов видит свою главную задачу в осуществлении общественного профсоюзного контроля над состоянием условий охраны труда.

Большие проблемы маленьких предприятий

В учебных центрах к плану подготовки специалистов по охране труда относятся со всей ответственностью.

- Мы обучаем основам таких программ, как охрана труда, пожарно-технический минимум, - перечислила Оксана Смирнова, руководитель направления «Охрана труда» учебного центра НПТИ. - Я согласна, что на маленьких предприятиях, в организациях больше всего проблем, и основная - в том, что работодатель зачастую не понимает, что это его ответственность - организовать обучение. Вопрос обучения - это ответственность работодателя. Например, на небольшом предприятии, где пять сотрудников, директор удивляется: «Какое обучение? У меня всего пять человек». Мы всегда приглашаем на очное обучение, потому что именно так можно донести самую важную информацию, дать какие-то конкретные пояснения. Лекторы у нас опытные, могут привести исчерпывающие примеры.

Солидарны с Оксаной Валерьевной и коллеги из других учебных центров.

- Наш учебный центр также занимается обучением руководителей-специалистов. Большой процент травматизма регистрируется среди людей, которые не проходили обучение по безопасности производства работы на высоте. В первую очередь, потому что это гастарбайтеры из ближнего зарубежья, которые зачастую не устроены у работодателя официально. А тому даже в голову не приходит, что их следует обучить, - рассуждает Ольга Шипетко, директор АНО ДПО «Ресурс».

Приводят эксперты и положительные примеры из других стран, на которые можно равняться.

- Можно обратить внимание на крупные иностранные организации, потому что им важен их имидж. Конечно, они ратуют за нулевой травматизм, за сокращение производственного травматизма. А в маленьких организациях большинству нужно просто зайти на объект, и тогда они вспоминают об охране труда, им нужны документы. Но внедрять мероприятия по охране труда не хотят, и это большая проблема, - считает Наталья Ионова, заместитель директора ООО «Академия охраны труда».

Полковник Андрей Ишелев, заместитель начальника управления гражданской защиты областного ГУ МЧС и Евгений Загороднюк, начальник отдела формирования культуры безопасности и жизнедеятельности областного ГУ МЧС.Фото: Даба ДАБАЕВ

«Проводим проверки»

Вот как прокомментировал ситуацию полковник Андрей Ишелев, заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Новосибирской области:

- В целях контроля сотрудники Главного управления периодически, в плановом порядке, участвуют в исполнении государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в их полномочия также входит проверка организаций на территории Новосибирской области.

Главное управление участвует в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), в ходе которых разрабатываются конкретные предложения, координируется деятельность органов управления и сил территориальной подсистемы, обеспечивается согласованность действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС. При необходимости рассматриваются вопросы о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В случае возникновения необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции КЧС, принимается решение о проведении и сроках внеплановых заседаний.

«Готовы обучить»

Евгений Загороднюк, начальник отдела формирования культуры безопасности и жизнедеятельности ГУ МЧС РФ по НСО:

- Учебно-методический центр проводит обучение бесплатно, а также оказывает ряд услуг на платной основе. Центр охватывает всю территорию области. По действующему законодательству определена периодичность обучения - раз в 5 лет. Преподаватели ведут обучение не только в здании центра, но и выезжают в районы области, чтобы передать знания как можно более широкой аудитории.

Для подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах разработан и доступен в интернете электронный информационно-образовательный комплекс, цель которого - подготовить население всех возрастных групп по жизненно важным вопросам.

Разработано также и мобильное приложение «Советы спасателя», оно доступно для скачивания и на андроиде, и на iOS. Мне кажется, в перспективе оно будет пользоваться большим спросом среди жителей, сейчас его скачивают пользователи даже за рубежом.

Павел Владимирович Сизых - заместитель директора АНО ДПО «Ресурс»: - Основная причина травматизма на производстве связана с теми, кто не имеет навыков безопасной работы на высоте.Фото: Даба ДАБАЕВ

Научим всех по новому стандарту!

Охрана труда - один из самых важных аспектов любой работы. И автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования (АНО ДПО «Ресурс») готова этому обучить!

В компании разработаны 40 направлений обучения: повышение квалификации руководителей и специалистов, подготовка, переподготовка, аттестация и переаттестация рабочих различных профессий. А еще - уникальное для Новосибирска направление - переподготовка специалистов по охране труда согласно новому профессиональному стандарту.

Ведут занятия квалифицированные преподаватели, имеющие ученые звания и степени.

- Мы стараемся, исходя из потребностей заказчиков, обеспечить доступную стоимость и гибкую систему скидок - и это без потерь качества, - говорят в АНО ДПО «Ресурс». - Наш учебный центр рад предложить обучение как на своей базе, так и с выездом на территорию заказчика (с отрывом и без отрыва от производства), в том числе и в другие регионы (даже на Крайний Север).

Сайт АНО ДПО «Ресурс»

Вы пройдете проверку без штрафов

ООО «Академия охраны труда» - это настоящий знак качества. Компания аккредитована в Министерстве труда Российской Федерации.

- Это означает, что Минтруд России проверил и подтвердил нашу компетентность - наша организация полностью соответствует по количеству и качеству кадрового состава и материально-технической базе для оказания услуг в области охраны труда, - говорят в ООО «Академия охраны труда». - У нас есть лицензия на образовательную деятельность и аккредитация Минтруда на обучение (номер в реестре аккредитованных организаций 4824), что позволяет нам обучать клиентов по охране труда, пожарной, промышленной, электробезопасности, а также представителей рабочих профессий.

Кроме того, компания специализируется на сопровождении по охране труда (аутсорсинге), обучении по разным направлениям.

- Мы можем взять все функции по охране труда на себя, предоставив вам квалифицированного специалиста и гарантию прохождения проверок без штрафов, - добавляют в фирме. - Наши специалисты имеют только профильное образование по направлению «Безопасность технологических процессов» и опыт работы, соответствующий требованиям профессионального стандарта специалиста по охране труда. Еще один момент: ООО «Академия охраны труда» застрахована на оказание услуг в сфере охраны труда, поэтому мы можем брать на себя финансовую ответственность.

Сайт Академии охраны труда

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почему происходят травмы на производстве?

В прошлом году произошло 85 несчастных случаев, в 27 из них причиной травмы стала неудовлетворительная организация производства работ, в 9 - нарушение технологии производства, в 4 - слабые знания в области ТБ работников.