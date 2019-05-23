2019-05-23T13:43:19+03:00
Общество

Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»
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Проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска.Проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам местного значения проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (далее – проект решения).

В Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 25.04.2019 № 18 были официально опубликованы, а также размещены на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), в сетевых изданиях «Комсомольская правда. Новосибирск» (nsk.kp.ru) и «Наш дом Новосибирск» (ndn.info):

проект решения;

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 № 793 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»;

решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска»;

решение городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска».

Публичные слушания по проекту решения проведены 21 мая 2019 года.

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления экспертов.

По результатам публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642.

3. В целом проект решения получил положительную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель организационного комитета, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ю. Ф. Зарубин

Секретарь Ю. С. Малдаван

ИСТОЧНИК KP.RU

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