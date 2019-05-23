«До сих пор трясет!»: пациентки роддома выжили из палаты молодую маму, узнав, что у нее туберкулез

В новосибирском роддоме № 4 грянул скандал. Роженицы обвиняют врачей, что те рисковали жизнями малышей. Новорожденные могли подхватить туберкулез из-за того, что в обычной палате оказался больной человек. Как такое могло произойти, разбирались корреспонденты «КП»-Новосибирск».

«ВСЕ НАЧАЛИ ВОКРУГ ЭТОЙ ДЕВОЧКИ НОСИТЬСЯ, А ТА - ВСЯ В СЛЕЗАХ»

Всего в послеродовой палате лежали шесть мамочек и пять новорожденных. Одна из пациенток - Снежана - вспоминает, что обратила внимание на соседку, которой не принесли ребенка. Сначала думали, потому что роды были тяжелые, малыш родился совсем маленький...

- Девочка лежала в палате с нами, ей 20 лет. Ребенка ей не давали, забрали в детское отделение. А у нее самой брали анализы, в том числе сделали рентген. Я удивилась: «Зачем он тебе?» А она отвечает: «Да я туберкулезом болела, сейчас меня и ребенка обследуют». Потом к нам в палату пришел незнакомый врач. Все начали вокруг этой девочки носиться, а та - вся в слезах, - описывает Снежана.

Мамочки сначала не понимали, что происходит. А потом подслушали, что говорит медперсонал, узнали диагноз и сами готовы были разрыдаться.

- Сказали, что у нее инфильтративный туберкулез правого легкого в стадии распада. Потом уже знакомые медики нам объяснили, что стадия распада - это открытая форма туберкулеза, - рассказал «КП» Павел Шляхтин, муж Снежаны. – У детей нет никакого иммунитета. Пока сказать, заразился ли кто-то нельзя, инкубационный период две недели… Палату прокварцевали сами роженицы. И только на следующий день пришел заместитель главного врача и сказал: «Мы вас переселяем».

- Мы просто в шоке! Как такое возможно? Такую больную кладут в общие палаты с новорожденными детками?! Она не скрывала свою болезнь, врачи знали! До сих пор трясет! Я переживаю теперь, как это скажется на здоровье, - признается Снежана.

После шумихи больную маму изолировали от здоровых. Но внезапно оказалось, что она сама против такой изоляции.

«Мы намерены подавать в суд на перинатальный центр» - муж пациентки возмущен ситуацией вокруг его жены. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«ОНА ПЛАКАЛА ОТ БЕССИЛИЯ!»

- Жена действительно болела туберкулезом. Болезнь считается маргинальной, но у нас абсолютно обычная семья. А туберкулез развился на фоне стресса. Более года назад мы пролечились, потом планировали ребенка. И врачи говорили, что все хорошо, все на стадии рубцевания, это закрытая форма, - объяснил «КП» - Новосибирск» Владимир, супруг больной роженицы. - 7 мая, перед родами, жена сдавала анализы. Делать рентген беременной было нельзя, поэтому брали на анализ мокроту. Все было чисто. И вдруг приносят уже после родов свежие снимки. Говорят: все плохо, открытая форма. Ну такого быть не может! Ее, молодую маму, в срочном порядке переводят в тубдиспансер, где люди вокруг харкают кровью, колются... Понимаете же, какой там контингент... Ребенка отобрали, положили в другую больницу: «Мы вам отдадим только в том случае, если у вас дома будет проведена санобработка». Я не против, главное, чтобы сына вернули. Но вообще вся ситуация - за гранью!

Владимир уверен, что супруге поставили в роддоме ошибочный диагноз. Он сам приехал в больницу, взял рентген-снимки, чтобы показать фтизиатру, у которого наблюдалась жена.

- На этого врача несчастного теперь давят, его вызвали на врачебную комиссию. Подняли такую шумиху! Мол, как так - вы допустили женщину с открытой формой туберкулеза в роддом. Но еще раз повторяю: я уверен, что диагноз ошибочный! Фтизиатр смотрел эти свежие снимки из роддома, говорит, что врачи все перепутали. Как они вообще увидели там распад - загадка, - говорит Владимир.

- Ваша супруга действительно плакала, когда узнала, что у нее такая тяжелая стадия болезни?

- Да она не поверила. Она плакала по другой причине: ей не дают ребенка. Жена плакала от бессилия. Она родила в пятницу, ей должны были сделать рентген, а сделали только в понедельник. Все это время ей не дают сына. Потом приносят флюорографию и говорят, что все плохо и что она так и не увидит ребенка. Представьте ее состояние! Взахлеб ревела. И вообще, у меня вопрос: откуда другие пациентки узнали ее диагноз? Все-таки существует понятие «врачебная тайна». Как получилось, что все знают об этом? И все знают ошибочный диагноз. Мы докажем, что он ложный, и будем подавать в суд. Сейчас главное - вытащить жену из тубдиспансера, там условия ужасные, и забрать сына домой...