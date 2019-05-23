Лук, копья, меч и пыль дорог: фестиваль исторической реконструкции «От варягов до острогов» пройдет в Новосибирске

Эпоху становления русской государственности в IX - X веках и освоение Сибири в XVII - XVIII веках воссоздадут лучшие реконструкторы от Калининграда до Уссурийска. Программа фестиваля динамичная: массовая битва, военный турнир по стрельбе из лука и метанию сулиц (дротики с железными наконечниками), поединок на мечах, а еще ремесленные мастер-классы по гончарному, кузнечному и тканому делу, обработке дерева, а также будут песни и танцы.

Помимо этого, посетители увидят исторически достоверную копию башни Умревинского острога, ознакомятся с реконструкцией жизни служивых людей - основателей сибирских острогов, окунутся в их повседневный быт.

Сибирякам выпала уникальная возможность погрузиться в эпоху предков.

Посмотреть яркое действо приглашают жителей и гостей Новосибирска всех возрастов, в том числе семьи с детьми. Праздник пройдет в субботу, 25 мая, на территории пространства «Перекрестки истории» в Заельцовском парке. Начало: в 13.00.

Организатором фестиваля выступило АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа» (отделение Российского исторического округа) при поддержке Сибпатриотцентра и клуба исторической реконструкции «Бер».

Директор Исторического общества СФО Екатерина Болдырева отметила, что фестиваль «От варягов до острогов» - часть большого проекта «Интерактивная история Сибири». Его цель - сделать уроки истории для школьников и студентов живыми, с максимальным погружением в определенную историческую эпоху. Екатерина Болдырева считает, что за таким форматом - будущее:

- Ситуация в мире такова, что спасти нашу уникальную нацию может только история. Важно достоверное знание о том, как жили наши предки, какие события с ними тогда происходили. Понимание своих корней объединит людей. В течение полугода на всей территории федерального округа мы проводили интерактивы по истории Сибири. Участие в таких занятиях принимали реконструкторы: люди в одежде тех времен демонстрировали быт, знакомили с ремеслами и оружием - максимально погружали участников в определенную историческую эпоху. После появилась идея проводить такие уроки под открытым небом - хотелось оторвать детей от компьютеров. Мы предлагаем альтернативу тем же квестам. Но из квеста вряд ли можно узнать что-то об истории Великой Отечественной войны или истории Сибири.

Организаторы обещают полное погружение в прошлое.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Руководитель Сибпатриотцентра Юрий Ермолаев также считает, что скоро уроки истории смогут переехать из душных классов на природу: сегодня полным ходом идет строительство исторического парка, где возводят достоверные копии сооружений разных времен. В прошлом году нам удалось установить две площадки. Центральная - башня Умревинского острога, в этом году работа продолжится над внутренним антуражем. Также специалисты готовят площадку, посвященную Первой мировой войне.

- Для школьников и студентов Новосибирска это отличная возможность изучать историю, погрузившись в антураж определенной эпохи: не надо ехать к оригиналу за 100 километров на личном транспорте, тут 15 минут от метро - и на месте. Копия позволяет погрузиться в атмосферу эпохи. Говорят, что иностранный язык лучше изучать там, где живут носители, так и с историей, - проводит аналогию Юрий Ермолаев.

За таким форматом - будущее уроков истории.

Как отметил руководитель клуба «Бер» Дмитрий Власов, направление исторической реконструкции сегодня активно развивается:

- Я пришел в это направление в 2004 году. Тогда в нашем городе подобных клубов не было, и я уехал в Москву, потому что еще в школе мечтал почувствовать себя в шкуре древнерусского дружинника либо викинга.

Дмитрий Власов уверяет, что историческая реконструкция - процесс увлекательный: сибирякам выпала уникальная возможность погрузиться в эпоху предков, став зрителем фестиваля «От варягов до острогов».