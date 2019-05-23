Уроками электробезопасности от специалистов АО «РЭС» удалось охватить более 11 тысяч школьников

В рамках целевой программы мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения специалисты акционерного общества «Региональные электрические сети» продолжают вести системную профилактическую работу с учащимися в учебных заведениях на всей территории Новосибирской области.

Общими усилиями специалистов всех филиалов АО «РЭС» за четыре месяца 2019 года удалось охватить профилактическими мероприятиями более 11 тысяч учащихся в 270 образовательных учреждениях. При этом почти половину от общего количества школ энергетики посетили за апрель. Всего на 2019 год запланировано проведение профилактических занятий более чем в 800 учебных заведениях города и области.

В АО «РЭС» уделяют особое внимание профилактике электротравматизма среди подрастающего поколения.

Отдельно стоит отметить положительную динамику проведения уроков электробезопасности по филиалам Общества. Специалистам филиалов АО «РЭС» «Западные электрические сети» и «Чулымские электрические сети» удалось значительно увеличить количество посещенных учебных заведений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в 2 и 1,5 раза соответственно. По абсолютным показателям безусловным лидером является филиал «Татарские электрические сети» АО «РЭС», специалистам которого удалось привлечь на уроки электробезопасности 3,5 тысячи учащихся из 115 школ. За четыре месяца этот филиал уже выполнил 80% от годового плана мероприятий.

Дети с живым интересом отвечали на вопросы.

В процессе профилактических занятий специалисты Общества рассказывают ребятам о правилах безопасного поведения с электричеством и демонстрируют предупреждающие знаки и таблички по электробезопасности. Кроме того, детям показывают инструменты и существующие средства защиты от поражения электрическим током (защитные каски, диэлектрические перчатки и боты), которые они могут примерить. А для повышения эффективности профилактической работы в АО «РЭС» используется целый комплекс наглядных раздаточных материалов (листовки и плакаты), которые распространяются на каждом мероприятии.

На уроках использовались современные визуальные средства...

...и наглядные пособия.

Ребятам можно было померить средства защиты от поражения электрическим током (защитные каски, диэлектрические перчатки и боты).

Помимо типовых уроков электробезопасности, которые проводятся в городских и сельских школах, целенаправленная профилактическая работа АО «РЭС» включает в себя и другие направления, к котором относятся в том числе:

• организация экскурсий на объекты электросетевого хозяйства;

• размещение тематических публикаций в печатных СМИ и сюжетов в эфире телевизионных каналов;

• выступление специалистов компании на семинарах, конференциях и совещаниях для педагогов и родителей;

• и многое другое.

Специалисты АО «РЭС» продолжают работу по профилактике детского электротравматизма, не сбавляя активности, вплоть до конца учебного года.

В АО «РЭС» уделяют особое внимание профилактике электротравматизма среди подрастающего поколения, потому что именно в детском и подростковом возрасте закладываются азы безопасного поведения (в том числе вблизи энергообъектов и электроустановок), а также правильного и безопасного обращения с электричеством в быту.

К тому же совсем скоро начнутся летние каникулы, когда ребята проводят массу свободного времени на улице, и тогда знания правил электробезопасности будут особенно полезны. Поэтому специалисты АО «РЭС» продолжают работу по профилактике детского электротравматизма, не сбавляя активности, вплоть до конца учебного года.