2019-05-22T12:46:43+03:00
Общество

Можно ли крестить ребенка, если родители не ходят в церковь

Протоиерей Андрей Федоров отвечает на популярный вопрос родителей: Можно ли крестить ребенка, если взрослые не соблюдают всех христианских правил?
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Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на ст. Мочище протоиерей Андрей Федоров.Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на ст. Мочище протоиерей Андрей Федоров.
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Можно ли крестить ребенка, если родители не ходят в церковь — один из самых частых вопрос молодых родителей. Мы попросили ответить на него настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на ст. Мочище протоиерея Андрея Федорова.

Ответ на вопрос «Можно ли крестить ребенка», вы услышать в видеоролике.

Можно ли крестить ребенка, если родители не ходят в церковь?.На вопрос отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропосдушница» на ст. Мочище протоиерей Андрей Фёдоров.

«Комсомольская правда» запускает совместный проект с Новосибирской Митрополией. Мы будем задавать священнослужителям вопросы, которые волнуют современных людей. Иногда интересно, как смотрит церковь на те или иные поступки, жизненные ситуации. Подсказка тем, кто хочет поступить правильно, бывает жизненно необходима. В следующих выпусках проекта батюшки расскажут, как быть, если в семье верит в Бога только один супруг, как хранится священником тайна исповеди, можно ли венчаться со вторым супругом, что делать, если в дом пришла измена, а также раскроют многие другие темы.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

ИСТОЧНИК KP.RU

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