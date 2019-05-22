Можно ли крестить ребенка, если родители не ходят в церковь — один из самых частых вопрос молодых родителей. Мы попросили ответить на него настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на ст. Мочище протоиерея Андрея Федорова.

Ответ на вопрос «Можно ли крестить ребенка», вы услышать в видеоролике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/710292" frameborder="0"></iframe> Можно ли крестить ребенка, если родители не ходят в церковь?.На вопрос отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропосдушница» на ст. Мочище протоиерей Андрей Фёдоров.

«Комсомольская правда» запускает совместный проект с Новосибирской Митрополией. Мы будем задавать священнослужителям вопросы, которые волнуют современных людей. Иногда интересно, как смотрит церковь на те или иные поступки, жизненные ситуации. Подсказка тем, кто хочет поступить правильно, бывает жизненно необходима. В следующих выпусках проекта батюшки расскажут, как быть, если в семье верит в Бога только один супруг, как хранится священником тайна исповеди, можно ли венчаться со вторым супругом, что делать, если в дом пришла измена, а также раскроют многие другие темы.

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