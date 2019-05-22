Майкл Бэнг в Новосибирске: стань миллионером, разбогатев на продажах

Новосибирск на пороге сенсации. В мире рекламы и продаж грядет событие, которого ждали очень давно. В наш город приезжает Майкл Бэнг, известный специалист в сфере продаж, управления персоналом и мотивации. Он также известен как бизнес-консультант и бизнес-тренер. Собственно, ноу-хау Бэнга состоит в созданных им эффективных системах i-Sell System («Система я-Продаю») и i-Speech System («Система я-Выступаю»), которые стали частью его системы продаж Total Sales System. Почти завершена работа над i-Care System («Система я-Обслуживаю») и i-Manage System («Система я-Управляю»).

Также Майкл Бэнг разработал серию видеокурсов по активным продажам, управлению временем и обслуживанию клиентов. Впечатляют цифры: более 50 тысяч продавцов, руководителей отделов продаж, топ-менеджеров и бизнесменов со всего мира посетили тренинги Бэнга.

В России Бэнг впервые провел семинар в 1997 году и с этого времени стал частым гостем в нашей бизнес-среде. Майкл сочетает теорию и множество реальных и практически применимых примеров. В результате участники за короткое время осваивают эффективную систему продаж.

Вот небольшое высказывание Бэнга:

- Мы все - продавцы. Каждый из нас - продавец, нужно только развить в себе эту способность. Нет продавцов прирожденных или безнадежных. Есть продавец профессиональный или не очень. Я считаю, что необходимо знать универсальные технологии, с помощью которых ты станешь профессионалом.

Итак, всем, кто желает освоить навыки продающего менеджера, советуем прийти на тренинг Майкла Бэнга, который состоится 24 мая 2019 года с 10.00 до 19.00 в Белом зале ККК имени Маяковского по адресу: Красный пр-т, 15.

Бизнес-тренер ответит на вопросы:

• Как увеличить продажи на 100% и испытать настоящий успех?

• Как создать культуру выдающейся компании? Бизнес-карта будущего - с постоянным ростом продаж!

• Как организовать продажи с увеличением оборота в геометрической прогрессии?

Ну и конечно же, вы получите исчерпывающий ответ на вопрос о том, что такое команда и в чем состоит искусство успешных переговоров.

Стоимость участия - от 3900 рублей.

Присоединяйтесь к команде профессионалов!

Тел.: (383) 227-91-96, 8-913-919-03-82; sbdc1@mail.ru

МНЕНИЕ

Алла Вараксина:

- Принимала участие в тренингах самых именитых и известных бизнес-тренеров. Но только Майкл Бэнг научил тем технологиям и тактикам продаж, результат от использования которых привел как минимум к удвоению продаж. Тренинг очень практичный и эффективный. Именно Майклу Бэнгу я обязана своей успешной карьерой и финансовым успехом! Спасибо огромное! Лучший тренер с лучшим результатом для клиентов!