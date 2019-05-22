2019-05-22T09:48:02+03:00
Общество

Новосибирские предприниматели получат SIM-карты для интернета вещей за один рубль

МТС предоставил новые возможности для развития и использования интернета вещей всем компаниям, готовым попробовать внедрить новые технологии
Поделиться:
Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Новосибирской области.Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Новосибирской области.
Изменить размер текста:

С мая по декабрь 2019 года юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.

Интернет вещей сегодня востребованы в таких сферах новосибирского бизнеса, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, торговля, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Сеть NB-IoT работает во всех районах нашего города, в том числе Академгородке, аэропорту Толмачево, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово, а также в 28 районных центрах области и во всех населённых пунктах региона с численностью населения более 9 000 человек.

В Новосибирской области МТС первым из операторов запустил сеть NB-IoT в прошлом году. Заинтересованные предприятия и компании города уже сейчас могут обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сталина на вас… есть! Как культ личности сослали в Сибирь
Новосибирск, похоже, становится самым сталинистским городом России. Здесь поставили бюст генералиссимуса, а теперь строят 20-метровый дом под названием Stalin-House. Вместе с экспертами выясняем, откуда такой культ личности, версия 2.0
Сталина на вас… есть! Как культ личности сослали в Сибирь
Новосибирск, похоже, становится самым сталинистским городом России. Здесь поставили бюст генералиссимуса, а теперь строят 20-метровый дом под названием Stalin-House. Вместе с экспертами выясняем, откуда такой культ личности, версия 2.0
Новости 24
Перетянул шарфом горло: сибиряк получил 10 лет особого режима за жестокое убийство своей матери
Новосибирск засыпало градом размером с орех
Тонировка помешала: водитель «Тойоты» сбил в центре женщину на «зебре»
Губернатор Андрей Травников открыл Сибирский транспортный форум
Безграничный цинизм! Коммунальщики, из-за которых в яме утонули дети, обвинили в трагедии… самих погибших
«Он мог еще летать, слезы на глазах»: пилоты эмоционально отреагировали на последний полет личного самолета Аллы Пугачевой
Идет на рекорд: хоккеист Владимир Тарасенко вошел в тройку лучших игроков «Сент-Луис», забив 30 голов
Место главврача клиники им. Мешалкина, уволенного после скандала с госзакупками, занял кардиохирург с 35-летним стажем
Меньше сантиметра: новосибирец сделал микроикону святого Николая из слоновой кости и золота
Опасные перекрестки: водители такси устроили два ДТП в Ленинском районе
Ищут жертв: полицейские поймали уличного грабителя, промышлявшего в Академгородке
Погода на день в Новосибирске: 22 мая будет плюс 14 градусов и дождь
«Грязные трусы выставляете ради лайков»: русская Барби раскритиковала девушек, которые жалуются на измены мужей
У нас не посылают: в Новосибирске оказалось меньше хамов, чем в Москве
«Не внес дом в декларацию»: экс-директор клиники Мешалкина покинул пост депутата Заксобрания
Агрессивный посетитель сломал руку заместителю главврача больницы
Ребенок в прицепе: пара экстремалов с дочкой отправилась в путешествие на велосипедах по Европе
«Это был крысиный яд»: в прокуратуре назвали вещество, которым отравились 13 школьников в Чанах
Ножкой эть! Балерина станцевала у фонарного столба ради красивой фотосессии
Сельская экстремистка: суд признал новосибирскую учительницу виновной в возбуждении вражды
Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Лето»
50 граммов за свободу: в аэропорту Толмачево задержали новосибирца с героином
Пушистая спортсменка: видео, как сонная белочка делает зарядку, рассмешило соцсети
«Ты не пройдешь»: два автобуса устроили ДТП на Никитина в битве за пассажиров
Запер двери и лег спать: сибиряк пойдет под суд за замерзшего насмерть напарника