Дом на Республиканской - новый проект ГК «Расцветай»!

Дом на Республиканской представляет собой 17-этажное панельное строение, рассчитанное на 95 квартир площадью от 26,7 до 79,4 квадратного метра. В линейке предложения представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Стоимость жилья начинается от 1,4 миллиона рублей. Сдача дома намечена на декабрь 2019 года.

Дом на Республиканской аккредитован Сбербанком.

Расположение Дома на Республиканской сочетает в себе преимущества развитой инфраструктуры одного из старейших районов нашего города с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом - все, что нужно для комфортной жизни: магазины, больницы, детские сады и школы, фитнес-центры, а также стадион «Чкаловец», где можно с пользой провести время как взрослым, так и детям.

Удобная транспортная развязка - еще одно из преимуществ Дома на Республиканской. Всего за 15 - 20 минут новоселы могут добраться до центра города, ведь рядом расположены две остановки общественного транспорта «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов Новосибирск-Восточный.

Через дорогу будет разбит сквер, который станет тихим и уютным местом для отдыха и прогулок.

Визитная карточка объектов ГК «Расцветай» - обустроенная, безопасная придомовая территория. Дом на Республиканской также не стал исключением. Огороженный двор без машин, вход по домофону, детские игровые и workout-комплексы - все это обеспечит полноценную комфортную жизнь жителям нового объекта.

Задача застройщика не только в предоставлении качественного жилья, но и в создании комфортной среды «за порогом». ГК «Расцветай»благоустроит близлежащую к дому территорию. Через дорогу будет разбит сквер, который станет тихим и уютным местом для отдыха и прогулок.

Изюминкой некоторых планировок Дома на Республиканской является окно в ванной, а также застекленный угол в жилой комнате, который открывает панорамный вид и дает простор для дизайнерских решений.

Визитная карточка объектов ГК «Расцветай» - обустроенная, безопасная придомовая территория.

Дом на Республиканской аккредитован Сбербанком. По условиям программы одного из ключевых игроков рынка кредитования России приобрести квартиры в этом доме можно с помощью ипотечного кредита по ставке от 10,5%.

Подробности по тел. +7 (383) 255-88-22

А также в офисах продаж:

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1

• ул. Гоголя, 205,

• пр-т К. Маркса, 28, к. 1

гкрасцветай.рф

республиканская.рф