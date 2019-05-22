2019-05-21T12:53:24+03:00
Недвижимость

Дом на Республиканской - новый проект ГК «Расцветай»!

Группа компаний «Расцветай» объявляет о старте продаж квартир в Доме на Республиканской, который возводится в Дзержинском районе города Новосибирска [фото]
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Сдача дома намечена на декабрь 2019 года.Сдача дома намечена на декабрь 2019 года.
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Дом на Республиканской представляет собой 17-этажное панельное строение, рассчитанное на 95 квартир площадью от 26,7 до 79,4 квадратного метра. В линейке предложения представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Стоимость жилья начинается от 1,4 миллиона рублей. Сдача дома намечена на декабрь 2019 года.

Дом на Республиканской аккредитован Сбербанком.

Дом на Республиканской аккредитован Сбербанком.

Расположение Дома на Республиканской сочетает в себе преимущества развитой инфраструктуры одного из старейших районов нашего города с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом - все, что нужно для комфортной жизни: магазины, больницы, детские сады и школы, фитнес-центры, а также стадион «Чкаловец», где можно с пользой провести время как взрослым, так и детям.

Удобная транспортная развязка - еще одно из преимуществ Дома на Республиканской. Всего за 15 - 20 минут новоселы могут добраться до центра города, ведь рядом расположены две остановки общественного транспорта «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов Новосибирск-Восточный.

Через дорогу будет разбит сквер, который станет тихим и уютным местом для отдыха и прогулок.

Через дорогу будет разбит сквер, который станет тихим и уютным местом для отдыха и прогулок.

Визитная карточка объектов ГК «Расцветай» - обустроенная, безопасная придомовая территория. Дом на Республиканской также не стал исключением. Огороженный двор без машин, вход по домофону, детские игровые и workout-комплексы - все это обеспечит полноценную комфортную жизнь жителям нового объекта.

Задача застройщика не только в предоставлении качественного жилья, но и в создании комфортной среды «за порогом». ГК «Расцветай»благоустроит близлежащую к дому территорию. Через дорогу будет разбит сквер, который станет тихим и уютным местом для отдыха и прогулок.

Изюминкой некоторых планировок Дома на Республиканской является окно в ванной, а также застекленный угол в жилой комнате, который открывает панорамный вид и дает простор для дизайнерских решений.

Визитная карточка объектов ГК «Расцветай» - обустроенная, безопасная придомовая территория.

Визитная карточка объектов ГК «Расцветай» - обустроенная, безопасная придомовая территория.

Дом на Республиканской аккредитован Сбербанком. По условиям программы одного из ключевых игроков рынка кредитования России приобрести квартиры в этом доме можно с помощью ипотечного кредита по ставке от 10,5%.

Подробности по тел. +7 (383) 255-88-22

А также в офисах продаж:

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1

• ул. Гоголя, 205,

• пр-т К. Маркса, 28, к. 1

гкрасцветай.рф

республиканская.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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