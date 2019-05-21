2019-05-21T18:14:51+03:00
Общество

Сердюков приехал в Новосибирск за «Сушками»: тысячи человек могут остаться без работы

Экс-министр обороны должен решить, что будет дальше с легендарным новосибирским заводом имени Чкалова, выпускающим истребители
Татьяна СОЛОВОВА
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Теперь судьба новосибирского завода в руках Анатолия Сердюкова.Теперь судьба новосибирского завода в руках Анатолия Сердюкова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Разговоры о том, что производство самолетов Су-34 перенесут из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, шли уже давно. И похоже, точку в этом вопросе должен поставить визит экс-министра обороны, а ныне - главы совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Анатолия Сердюкова. Сегодня он приехал в Новосибирск, чем посеял волнение среди сотрудников завода имени Чкалова. Они всеми силами пытались противостоять переносу производства, но, говорят, что, похоже, бой проигран.

- На предприятии работают около 6 тысяч человек, у нас абсолютно устоявшийся, сформировавшийся коллектив, - начинает Виктор Райм, председатель профсоюза авиазавода, и добавляет: - А теперь, когда товарно-производственный план становится меньше, естественно, сокращается и фонд оплаты труда. И как следствие, идет оптимизация штата. На нашем предприятии средний возраст сотрудников на сегодняшний день - 38 лет. Это люди в самом расцвете сил, у них есть маленькие дети, им нужно выплачивать ипотеку, кредиты. И когда такого работника выводят на комиссию с целью сократить - каково это? Конечно, очень больно.

- Сейчас уже известно, останется производство в Новосибирске или нет?

- Передо мной на данный момент нет конкретного документа, который бы подтвердил, что производство Су-34 куда-то переносят…

- Рабочие завода донесли свои пожелания до Сердюкова?

- Формат работы делегации, к сожалению, не предполагал участия в мероприятии трудового коллектива, - говорит Виктор Леонидович. - Вчера на оперативном совещании директор сказал, что работа начнется в 11.00, еще раз напомнил руководителям подразделений, чтобы все были начеку. Для Сердюкова был приготовлен маршрут по объектам, по которому он сегодня проехал… Хотелось бы, чтобы хоть с вашей помощью наши высокие руководители одумались, - вздыхает Виктор Райм. - Еще в апреле я присутствовал на совещании в Объединенной авиастроительной корпорации и озвучивал вопрос, волнующий весь наш коллектив… Мне ответили, что Новосибирск - город большой и люди найдут себе работу. Но у наших рабочих узкий профиль профессии! Их надо подготовить, научить, аттестовать! Они настоящие специалисты в своей отрасли, а с ними так…

ИСТОЧНИК KP.RU

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