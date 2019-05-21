«Комсомольская правда» приглашает всех на семейный праздник «Маленький чемпион»

У нас все, как на настоящих соревнованиях: спорткомплекс «Заря», 10 беговых дорожек, судьи и, конечно, медали победителям. С той лишь разницей, что участникам всего от полугода до трех лет.

Семейные соревнования «Маленький чемпион» «Комсомольская правда» проводит уже в шестой раз - и конечно, за эти годы «спортсмены в ползунках» подросли на наших глазах и подарили очень много трогательных моментов. Для некоторых это стало семейной традицией - каждое лето болеть за своего малыша на празднике от «Комсомолки». Когда ребятишки подрастают, эстафету принимают их младшие братики и сестрички. Есть и новички - те семьи, в которых только-только случилось пополнение. Например, в прошлом году самой маленькой участницей стала Василина Масленникова - полгода ей исполнилось только через неделю после соревнований.

Каждого из маленьких победителей ждут награды и призы.Фото: Никита ДАВЫДЕНКО

Малыши борются за победу в своих возрастных категориях:

• от 6 до 9 месяцев,

• от 9 месяцев до 1 года,

• от 1 до 1,5 года,

• от 1,5 года до 2 лет,

• от 2 до 3 лет.

Если ребенок младше 2 лет, то дистанцию 7,5 метра ему нужно проползти, а если старше - пробежать. Каждого из маленьких победителей ждут призы, а еще мы вручим подарки самым активным группам поддержки. Именно они стараются помочь малышам быстрее добраться до финиша, ожидая там своих «спортсменов» с любимой игрушкой. Игрушки, кстати, бывают весьма оригинальными. Кто-то приходит в спортзал с ноутбуком, кто-то - с пультом от телевизора. «Мой сын его больше всего любит!» - объясняют родители.

А еще наш спортивный праздник каждый год превращается в карнавал: мамы и папы по несколько дней корпят над костюмами, чтобы праздник стал как можно ярче. Кстати, за самые оригинальные наряды мы даем призы. История уже знает и докторов, и тигров, и пиратов.

Некоторые спрашивают: «А что делать, если малыш не захочет ползти?» Так это не беда! Вы сможете поучаствовать в дегустациях, конкурсах и просто повеселиться в игровых зонах! Так что обязательно отдохнете всей семьей! А еще ваше фото может оказаться в репортаже «Комсомольской правды».

Соревнования пройдут 2 июня в спорткомплексе «Заря», по адресу: ул. Спортивная, 2. Начнутся старты в 10.00, но на регистрацию нужно прийти немного пораньше.

Приходите всей семьей!

Подать заявку на участие можно до 30 мая в нашей группе в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/polzunki5.

Посмотреть, как прошел спортивный праздник в 2018 году, можно здесь