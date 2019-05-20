2019-05-20T14:13:19+03:00
Общество

Метрологические измерения имеют особое значение в производственной деятельности АО «РЭС»

Ежегодно 20 мая отмечается Всемирный день метрологии. Единство и точность измерений имеют особое значение и в такой высокотехнологичной отрасли, как электроэнергетика
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В профессиональный праздник - Всемирный день метрологии - АО «РЭС» поздравляет всех специалистов-метрологов!В профессиональный праздник - Всемирный день метрологии - АО «РЭС» поздравляет всех специалистов-метрологов!
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На системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области - в акционерном обществе «Региональные электрические сети» - существует специальное подразделение, осуществляющее метрологическую деятельность.

В задачи метрологической службы АО «РЭС» входит контроль за соблюдением метрологических правил и норм, государственных и отраслевых нормативных документов по обеспечению единства измерений. Данное подразделение также осуществляет взаимодействие с территориальными органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарта) и с государственными органами метрологической службы по вопросам обеспечения единства измерений, оказывает им содействие при осуществлении государственного метрологического контроля и надзора.

На вооружении у специалистов-метрологов находится лаборатория электрических измерений, которая имеет свидетельство Ростехнадзора на проведение более чем десятка видов испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением выше 1000 вольт.

Одним из направлений деятельности лаборатории электрических измерений является периодический мониторинг показателей качества электроэнергии. Ежегодно формируется план-график работ подразделения, в который включаются мероприятия по проведению мониторинга в распределительных электрических сетях от центров питания, являющихся частью электросетевого хозяйства АО «РЭС».

Помимо контроля за качеством электрической энергии лаборатория проводит проверку измерительных комплексов электроэнергии, а также обследование электромагнитной совместимости микропроцессорных защит на подстанциях АО «РЭС». В целом на 2019 год запланирован ряд обследований, в рамках которых специалистами выполняется целый комплекс проверок по широкому спектру критериев. Данные процедуры проводятся с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, обеспечения исправной работы автоматики.

В задачи метрологической службы АО «РЭС» входит контроль за соблюдением метрологических правил и норм, государственных и отраслевых нормативных документов по обеспечению единства измерений.

В задачи метрологической службы АО «РЭС» входит контроль за соблюдением метрологических правил и норм, государственных и отраслевых нормативных документов по обеспечению единства измерений.

В рамках реализации инвестиционной программы АО «РЭС» по реконструкции объектов электросетевого хозяйства, а также в ходе выполнения долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии внедряется все больше устройств на основе микропроцессорной техники. Именно поэтому в производственной деятельности предприятия все большее значение приобретает работа специалистов-метрологов. Кроме основных направлений деятельности они также контролируют метрологические характеристики приобретаемого измерительного оборудования и осуществляют консультативную поддержку по правилам использования измерительных приборов.

Помимо лаборатории электрических измерений в каждом филиале Общества функционируют лаборатории по калибровке средств измерения, которые осуществляют метрологический надзор за состоянием и применением средств измерения, обеспечивают их своевременное предоставление на поверку (калибровку) и при необходимости организуют проведение ремонта средств измерения.

В профессиональный праздник - Всемирный день метрологии - АО «РЭС» поздравляет всех специалистов-метрологов! Желаем реализации интересных проектов, дальнейшего совершенствования и всестороннего развития!

ИСТОЧНИК KP.RU

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