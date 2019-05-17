2019-05-16T09:35:11+03:00
Общество

Смело за город: «Билайн» улучшил 4G более чем в 30 локациях пригорода и Новосибирской области

В преддверии дачного сезона «Билайн» увеличил покрытие связью 4G более чем в 30 населенных пунктах Новосибирской области, а также в черте города и пригороде
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Нам важно обеспечить максимальный комфорт в процессе пользования услугами «Билайн».Нам важно обеспечить максимальный комфорт в процессе пользования услугами «Билайн».
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Новые базовые станции, обеспечивающие покрытие скоростным 4G-интернетом, были равномерно распределены на популярных направлениях для дачного отдыха. В ряде населенных пунктов мобильный интернет четвертого поколения был запущен впервые.

Северо-западное направление: г. Куйбышев, дер. Воробьево, с. Катково, пгт Колывань.

Юго-западное направление: р. п. Сузун, с. Битки, с. Болтово, с. Верх-Мильтюши, с. Верх-Тула, с. Новопичугово, с. Верх-Ирмень, с. Кирза, дер. Новый Шарап, г. Купино, с. Зубково, с. Лянино, с. Баган, пос. Тулинский.

Восточное направление: г. Искитим, с. Юрты, пос. Ключи, с. Льниха, с. Плотниково, с. Карпысак, с. Владимировка, с. Барышево, с. Гусиный Брод, пос. Железнодорожный, пос. Пустынка, р. п. Станционно-Ояшинский, с. Новолуговое.

Также в черте города связь четвертого поколения была усовершенствована в районах дамбы Димитровского моста в направлении с левого на правый берег, разъезда Иня, Ключ-Камышенского плато, станции Звездная, СНТ «Сибирский Мичуринец», частного сектора на ул. Полтавской, СНТ «Энергетик-1», СНТ «Энергетик-2», СНТ «Строитель», пос. Красный Восток.

Максим Зайков, территориальный управляющий Новосибирского кластера «Билайн»:

- Качество связи и емкость сети в самом Новосибирске сегодня развиты на очень высоком уровне, поэтому в 2019 году мы решили акцентировать внимание на развитии связи в области - это верный шаг в обеспечении уверенного цельного покрытия территории. Ведь рабочая и личная жизнь многих жителей Новосибирска связана с областью: сюда отправляются в командировки, места отдыха, или здесь живут родственники и близкие - те, с кем необходимо постоянно поддерживать связь. Нам важно обеспечить максимальный комфорт в процессе пользования услугами «Билайн», поэтому работы по развитию 4G в Новосибирской области будут вестись на протяжении всего года.

«Билайн» непрерывно ведет строительство новых базовых станций 4G. Так, за прошлый год их количество на территории Новосибирска и области увеличилось на 70%. Благодаря новому оборудованию скорости мобильного интернета остаются стабильными при перемещении по городу и ряду территорий области.

Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других LTE-частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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