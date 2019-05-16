В аппарате полпреда СФО состоялось совещание по итогам ОЗП 2018/19 года с участием АО «РЭС»

Совещание прошло при участии глав регионов округа, представителей территориальных управлений Ростехнадзора, руководителей энергетических компаний округа. Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области на совещании представляла Яна Николаевна Балан - генеральный директор АО «РЭС».

На совещании обсудили прохождение завершающегося отопительного сезона и задачи по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019/20 года.

В целом, как отметил полпред, отопительный сезон 2018/19 года в регионах округа прошел в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали устойчиво.

Одним из значимых вопросов, рассмотренных на совещании, стало обеспечение стабильной работы электросетевых организаций. По мнению полпреда, со стороны органов исполнительной власти, органов Ростехнадзора требуется повышенное внимание и контроль за подготовкой к зиме территориальных сетевых организаций, выполнением ими ремонтных и инвестиционных программ.

Со своей стороны, основной задачей, которую ставит перед собой АО «РЭС», является качественное и надежное электроснабжение всех потребителей региона. Для обеспечения требуемых параметров в Обществе ежегодно выполняется масштабный комплекс мероприятий в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ.

Стоит отметить, что, учитывая сложные климатические условия Сибири, специалисты АО «РЭС» начинают подготовку к прохождению следующего осенне-зимнего периода (ОЗП) заблаговременно - практически сразу после подведения итогов предыдущего периода. Соответствующие процедуры и документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период 2019/20 года и проверки готовности подразделений, будут утверждены в Обществе до конца мая.

Подробнее на сайте полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе.