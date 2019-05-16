2019-05-16T09:49:51+03:00
Общество

Повестка дня тридцать пятой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

22 мая 2019 года, 10.00, большой зал мэрии города Новосибирска, 2 этаж
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Сессия пройдет 22 мая.Сессия пройдет 22 мая.Фото: Влад КОМЯКОВ
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1. О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (первое чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244 «О Порядке предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (первое чтение)

3. О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 31.01.2001 № 397 «Об установлении границ районов города Новосибирска» (первое чтение)

4. О внесении изменений в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 (первое чтение)

5. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

6. Об установлении границ территории ТОС «Весенний» и изменении границ территории ТОС «Тулинка»

7. О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в организациях, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 405

8. О внесении изменения в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 740

9. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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