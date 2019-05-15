2019-05-15T07:23:59+03:00
Общество

Служил в Австрии, Венгрии, Словакии, Белоруссии…

В Первомайском районе Новосибирска в честь Дня Победы прошел концерт. Мы встретились с участниками и зрителями и попросили их рассказать, что для них значит армия
Ульяна ДЖАНКОВА
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На концерт пришли 400 жителей Первомайского района.На концерт пришли 400 жителей Первомайского района.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Соорганизатором патриотического концерта к 9 Мая стал депутат Совета депутатов города Новосибирска потомственный офицер Евгений Панферов. Праздник для ветеранов провели в местном Доме молодежи. Почти 400 жителей Первомайского района пришли послушать песни военных лет.

- Сегодня я испытываю чувство триумфа! - поделился народный избранник. -Три моих деда воевали, отец - кавалер трех орденов Красной Звезды и еще трех почетных боевых наград. И я особо остро воспринимаю, когда кто-то умаляет значение подвигов наших предков. У нас славная история, и мы должны уважать ее, ведь без прошлого у нас нет будущего.

Евгений Панферов продолжил дело своих дедов и отца - стал офицером. Он окончил факультет специальной разведки Новосибирского военного института. Сибиряк признается, что это был его собственный выбор: отец был против, всегда повторял, что он «за всех уже отвоевал».

Стоит отметить, что Евгений Панферов в период с 2006 по 2007 год был командиром разведгруппы специального назначения в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Панферов Фото: Даба ДАБАЕВ

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений ПанферовФото: Даба ДАБАЕВ

- В армии все по-другому, - говорит Евгений Панферов. - Все более понятно, и люди проще, есть чувство товарищества, дисциплина. На гражданке другая жизнь.

Среди зрителей патриотического концерта был Виталий Семенович Ставничий, известный человек в Первомайке. За 10 лет новосибирец подготовил 700 парашютистов, среди которых - семеро летчиков Министерства обороны, семеро летчиков гражданской обороны, а также диспетчеры управления воздушными полетами. Сейчас нашему земляку уже 86 лет, но он и не собирается уходить от дел.

- Ко мне приходит молодежь, и я рассказываю про самолеты, про армию. Сам я родился на Украине. Там же призвали. Попал в школу младших авиаспециалистов - летал стрелком, потом переучился и сел за штурвал. Служил в Австрии, Венгрии, Словакии, Белоруссии, - вспоминает Виталий Семенович.

Сибиряк особо отмечает, что в Европе никто не относился к ним как к оккупантам - наоборот, снисходительно относились, если красноармейцы порой хулиганили.

- Австрийцы - народ культурный и сдержанный. Они понимали, что мы молодые балбесы, хотим проявить себя, - улыбается Виталий Семенович. - А потом меня сократили, как и еще 1200 тысяч человек, а авиацию ликвидировали. Дело было при Хрущеве в 1955, 1956 годах - тогда делали ставку на ракетное вооружение. А так как я в армии учил летчиков прыгать, то решил продолжить это дело и на гражданке.

Сегодня авиатору уже 86 лет, но он ведет активный образ жизни. Мужчина с удовольствием пришел на концерт.

Жители Первомайки, бывшие на мероприятии, говорили, что нет семьи, которой бы не коснулась война: из 6 тысяч жителей района домой не вернулись 2 тысячи героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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