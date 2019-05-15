Праздник прошел на аллее славы «Дерево жизни», между домами № 32/1 и 32/2 по улице Ипподромской. Небольшой сквер среди девятиэтажек полюбился местным жителям: пожилым людям и молодым мамам с детьми, которые также приняли участие в праздничном собрании.

Инициатором митинга памяти стал депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко. Это мероприятие стало настоящей традицией для жителей микрорайона. Народный избранник ответственно относится к патриотическому воспитанию молодежи на округе, и митинг как раз относится к данной тематике.

- Я благодарен вам за то, что вы помогаете мне сохранять светлую традицию - накануне праздника Великой Победы собираться и чтить память ратных подвигов наших земляков. Нашим встречам уже 15 лет, - приветствовал горожан Сергей Валентинович.

В полной тишине депутат продолжил свою речь словами поэта Ивана Краснова:

- В Сибири не было войны, но в каждом парке - обелиски, в Сибири не было войны, но бесконечны павших списки… - процитировал Сергей Бондаренко. - Да, у нас не было боевых действий, но во многом именно силами сибиряков был изменен ход войны. Есть такая песня «Хотят ли русские войны?», в которой звучат следующие строчки: «А вы спросите у ребят, что под березами лежат…» Никогда мы не хотели кровопролития. Но сейчас историю всячески пытаются изменить. И наша миссия - сохранить правду. Наша миссия - помнить.

Депутат Сергей Бондаренко собрал новосибирцев на памятный митинг, посвященный 9 МаяФото: Даба ДАБАЕВ

В торжественном митинге принял участи Анатолий Николаевич Тутаров. Сибиряк родился во время войны - в 1942 году. Через год на фронте в Тульской области погиб его отец - сапер Николай Ильич Тутаров.

- Отец не совершил героического подвига, но жизнь его была отдана Великой Победе. Сегодня мы счастливы: у нас мирная жизнь, материально мы обеспечены - хорошие льготы, есть возможность отдыхать в санаториях, ездить по стране. И все же первая жизненно важная необходимость для ветерана - забота и внимание детей, внуков, земляков.

Сам Анатолий Николаевич носит звание капитан-лейтенанта, проходил срочную армию во Владивостоке, в бухте Стрелок. Сибиряк с особой гордостью вспоминает, как принимал участие в праздничных парадах ко Дню Победы.

- Если страна позовет, мы и сегодня встанем и пойдем в бой, будем самоотверженно защищать наши недра, богатства, наших людей! - уверен Анатолий Николаевич Тутаров.

Память павших в боях сибиряков почтили минутой молчания. С особой тоской в тишине раздавались удары колокола, будто навечно забивая в души воспоминания участников Великой Отечественной войны и их детей о самой великой трагедии на земле.

После воздух разорвали троекратные залпы боевого оружия, которые произвели курсанты факультета специального назначения Новосибирского военного института. На митинг были приглашены лучшие ребята по боевой подготовке.

СПРАВКА «КП»

Аллея Славы была заложена в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, а вот сам памятник «Дерево жизни» появился в 2006 году. Надломленные ветви символизируют погубленные человеческие жизни, а глобус наверху - мир, единение людей. Внутри глобуса вмонтирован фонарь, так что ночью памятник светится и указывает людям верный путь.