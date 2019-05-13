Из Азии - в Сибирь: первым рабочим визитом нового президента «Балтики» Ларса Леманна стало знакомство с заводом и пивной розницей Новосибирска

7 мая Ларс Леманн, возглавлявший ранее подразделение Carlsberg в азиатской Малайзии, прибыл в сибирскую столицу, чтобы познакомиться с командой отдела продаж и завода, а также обсудить вопросы развития продаж в регионе и погрузиться в особенности уникального рынка продажи пива навынос, прародителем которого стал Новосибирск.

Свой первый рабочий визит в новой должности Ларс Леманн провел на сибирской земле, в городе Новосибирске. Новосибирская область - уникальный регион, его называют родиной магазинов разливного пива, которых здесь, по последним данным, уже больше 1000. Именно новосибирскими учеными было создано устройство для розлива пива из кег - кран-пеногаситель, позволяющий без пены и с полным сохранением качества разливать пиво в пластиковые бутылки. С изобретения этого устройства и началась российская история рынка разливного пива навынос, сегодня этот опыт распространился во все регионы и страны ближнего зарубежья.

Новый президент «Балтики» познакомился с командой новосибирского завода.

Здесь же, в Новосибирске, расположена производственная площадка - одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в Сибирском федеральном округе - пивоваренный завод «Балтика-Новосибирск», где в настоящее время производится более 50 сортов пива. Новый президент «Балтики» начал визит со знакомства с сибирской командой и заводом. Директор завода Елена Криволапова продемонстрировала Ларсу Леманну производственные цеха пивоварни: от варочного отделения до линий розлива и склада готовой продукции, а руководители подразделений во время встречи поделились с президентом свежими кейсами и успехами, обсудили планы развития площадок.

Ларс Леманн был впечатлен масштабами производственной площадки в Новосибирске.

Затем Ларс Леманн познакомился с самыми популярными сегодня форматами розничной продажи пива, посетил магазины крупных специализированных торговых сетей и островки продажи пива в супермаркетах, а также небольшие пивные бутики и торговые точки формата «у дома». Побывал Леманн и на заводе, где были созданы и производятся краны-пеногасители.

В завершение визита Ларс Леманн проинспектировал ход строительства биологических очистных сооружений - значимого экологического проекта компании «Балтика», который находится на завершающем этапе. В 2018 году инвестиции в развитие завода составили 265 миллионов рублей, большая часть из которых были направлены именно на проект строительства собственных очистных сооружений сточных вод. Общий объем инвестиций в строительство и развитие завода «Балтика-Новосибирск» с 2007 года составил более 5 миллиардов рублей.

Поездка по торговым точкам - еще один важный пункт в программе пребывания нового президента «Балтики» на сибирской земле.

Ларс Леманн, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа:

- Я очень впечатлен знакомством с производством и командой филиала «Балтики» в Новосибирске, огромное уважение вызывает высокий профессионализм сотрудников, а также то, как тщательно здесь подходят к вопросам безопасности. Безусловно, «Балтика» сегодня - лидер пивоваренного рынка России, и новосибирский филиал также показывает поразительные результаты. В отличие от завода в Малайзии, где я работал ранее, новосибирский завод - один из самых молодых, он построен в 2008 году, и это наглядно отражается на его оснащении, цехах и автоматизированных линиях. В отличие от Малайзии, в России широко востребована ПЭТ-упаковка. Здесь распространена в том числе и розничная продажа пива навынос, чего нет на азиатских рынках. Изучение реалий Новосибирска, откуда по всей территории России распространился сегмент разливного пива навынос, позволит быстрее погрузиться в специфику и тренды отрасли в регионе Восточная Европа, за развитие которого я теперь отвечаю в Carlsberg Group.

Президент посетил также магазины по продаже разливного пива.

Елена Криволапова, директор филиала «Балтика-Новосибирск»:

- Это большая честь для завода - стать первой площадкой, которую посетил новый президент компании сразу после вступления в должность. Даже с учетом непростой ситуации в отрасли мы продолжаем инвестировать в совершенствование производства и повышение экологической безопасности. Вклад, который компания вносит в экономику Новосибирской области, и влияние, оказываемое на окружающую среду и общество, являются важными показателями устойчивости бизнеса для «Балтики». В ходе встречи мы обсудили планы дальнейшего развития площадки и договорились о путях реализации ключевых целей компании.