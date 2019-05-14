2019-05-14T13:13:20+03:00
Общество

«У меня все хорошо»: туристка, которая осквернила святыню в Северной Осетии, ответила на травлю

Гиды советуют ей вернуться к священному месту и попросить у него прощения
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибирячка и не думала хайповать… Так само получилось. Фото: соцсети - ossetia.news.Сибирячка и не думала хайповать… Так само получилось. Фото: соцсети - ossetia.news.
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Сибирячка наделала шуму в Северной Осетии. Она сфотографировалась рядом со святилищем Реком, куда женская нога ступать не должна. Так уж там заведено – есть специальные места силы для мужского пола, а есть для женского. Жительница Новосибирска явно выбрала не ту локацию. Женщина сделала несколько снимков, по ним понятно – находится она не там, где положено, еще и выставила их в Инстаграм. Подписи сделала просветительские:

- Одно из древнейших и самое почитаемое в Северной Осетии святилище, расположенное близ Цея, на высоте около 3 км над уровнем моря — это Реком. Место здесь в смысле силовых линий планеты явно непростое, и это чувствует всякий. На полках выстроились в ряд выбеленные временем черепа животных — напоминание о древних жертвоприношениях.

Женщина сфотографировалась там, где могут находиться только мужчины. Фото: соцсети - ossetia.news .

Женщина сфотографировалась там, где могут находиться только мужчины. Фото: соцсети - ossetia.news .

Кстати, зверушек этих в жертву приносили только мужчины… Новость появилась на местном портале ossetia.news. Что же после этого началось, какие только проклятья не начали сыпаться на женщину:

- Закидать камнями!

- Это оскорбление чувств верующих, уголовная статья!

- Дать с ноги, - подобные «пожелания» мигом наводнили соцсети.

Мы разыскали сибирячку в «Инстаграме». На крутого блогера, который жаждал «хайпануть», она явно не тянет. Всего 339 подписчиков. Работает в массажном салоне, воспитывает дочь-подростка, любит путешествовать… Бунтаркой назвать ее нельзя, скорее всего, женщина просто по недальновидности решила нарушить местные правила. Мы попытались взять у новосибирской туристки комментарии, но она пошла в отказную:

- Ничего говорить не буду, у меня все хорошо.

Мы также поговорили с местными гидами и спросили: правда ли, что осетины готовы сейчас несведущую туристку на части порвать?

В «Инстаграме» туристки около четырех сотен подписчиков. Фото: соцсети.

В «Инстаграме» туристки около четырех сотен подписчиков. Фото: соцсети.

- Мы находимся в состоянии правильной обиды, - говорит гид-экскусвод Руслан Дзодзиев. – Там таблички стоят, на них написано, что женщинам проход запрещен. Да, конкретной черты нет, но мы думали, что и так все понятно. Закидать камнями, пинать… Считаю, про это точно не осетины писали, это провокаторы были, которые, наверное, в нашем регионе и не живут даже. У нас гость важнее всего, конечно, если он соблюдает наши обычаи и традиции. Наказаний мы никаких придумывать для нее не будем, не в этом дело. Есть вещи серьезнее и страшнее: место само может наказать человека. Поэтому правильнее было бы приехать и попросить прощения.

Сибирячку спросили и об этом – раскаивается ли она в содеянном, готова ли извиниться? В ответ услышали опять два слова:

- Все хорошо.

Может и так, но со своей странички горе-туристка уже удалила пост о священном месте в Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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