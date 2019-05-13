«Лезут в расписание, нарушают правила»: новосибирские водители устроили забастовку из-за «нелегальных» маршруток

Утро, конечная остановка «Жилмассив Акатуйский». Десятки сибиряков выстроились в очередь, чтобы быстрее уехать на работу, и до заветных маршруток № 10, кажется, рукой подать - вот они, выстроились в шеренгу. Но на этом все: водители и не думают двигаться с места. Нет, никакой аварии не произошло, транспорт исправен. Как оказалось, 13 мая водители устроили забастовку из-за нелегалов.

ПАССАЖИРЫ ОСТАЮТСЯ БЕЗ СТРАХОВКИ

Найти перевозчика, который отвечает за маршрут № 10 «С/х Левобережный - ж/м Акатуйский», труда не составило - это ООО «ПАТП-1118». Всего на маршруте задействовано 18 машин, но в понедельник утром на конечной было 17 - одна маршрутка накануне сломалась.

- Наши водители инициировали забастовку из-за того, что уже три месяца на маршруте присутствует «нелегальный перевозчик», - пояснили в ООО «ПАТП-1118». - Ездит он в течение всего дня, сбивает наши интервалы движения, мешает погрузке пассажиров. Из-за этого нарушается психологическая обстановка в коллективе.

- Какие у вас еще есть претензии к «нелегальному перевозчику»?

- Прежде всего, этот перевозчик нарушает правила дорожного движения: например, одна из маршруток заезжала на бордюр, чтобы забрать пассажиров, - продолжают в фирме. - Никто не может наверняка сказать, проходят ли водители медицинский осмотр, все ли документы у них есть, как осматриваются транспортные средства…

Еще один важный момент: страховка пассажиров на случай аварии.

- Есть такое понятие: обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. И если перевозчик легальный, как наша фирма, то во время поездки каждый пассажир автоматически застрахован на случай аварии. У «нелегалов» такого нет, - дополняют в компании и подчеркивают, что сейчас маршрутки выходят на линию в обычном режиме.

«ОНИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ПАССАЖИРОПОТОКОМ»

Фирма-конкурент, о которой идет речь, - ООО «Кремль». Организация не липовая и в мэрии Новосибирска вполне известная.

- С 25 февраля 2019 года транспортное предприятие ООО «Кремль» организовало перевозки по заказу по маршруту магазин «Кристалл» - ж/м Акатуйский, - пояснили в ведомстве.

Собственно, в этой формулировке и кроется загвоздка: регулярные перевозки по маршруту и перевозки на заказ - два абсолютно разных понятия. То есть по сути мешать другому перевозчику они были не должны, но стали. Однако факт остается фактом: многие местные жители - за «нелегалов» на этом маршруте, и вот почему.

- Если бы с самого начала ездили нормально, а не собирали по утрам километровую очередь, то и «нелегальных«» перевозчиков не было бы. А тем водителям самим бастовать не пришлось бы. Сами виноваты, - укоряет маршрутчиков в соцсетях Елена Ковтунова.

- Так как маршруток стало больше, люди не стоят в очереди по 20 минут. Я, например, перестала до площади ходить, так как отсюда уехать быстрее и дешевле. Днем тоже практически полные с площади К. Маркса едут, - рассказала Наталья Эрли.

- Они не справляются с пассажиропотоком. Отсюда и другой перевозчик. Где есть спрос, там появится и предложение, - считает Андрей Баяндин.

Поддержали ООО «Кремль» и на автотранспортном предприятии № 3 (оно относится к «Новосибирскстрой»):

- Эти водители постоянно проходят медкомиссию на нашей базе!

А вот в самой фирме конфликт с маршрутчиками не комментируют. Как бы то ни было, департамент транспорта направил обращения в прокуратуру, региональное управление УФАС, а также межрегиональное управление государственного автодорожного надзора с просьбой принять меры в отношении ООО «Кремль».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.