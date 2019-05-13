Для правонарушителей настал час расплаты

9 мая в баре по адресу: Красный проспект, 22, отдыхала компания из восьми человек. Гости постепенно расходились, а оставшиеся трое отказались оплатить счет на сумму 13 000 рублей. Когда прибыла группа быстрого реагирования, клиенты начали буквально провоцировать драку. Один из зачинщиков накинулся на бойцов ГБР, которые были вынуждены применить к нападавшему спецсредство - наручники. Счет в итоге оплатили приехавшие в бар друзья буянов. Задержанные были переданы сотрудникам Центрального РОВД города Новосибирска.

10 мая в ночном баре по адресу: Вокзальная магистраль, 16, двое нетрезвых мужчин не хотели оплачивать счет на сумму 1640 рублей. Для того чтобы счет был оплачен, оказалось достаточно оперативного прибытия экипажа быстрого реагирования «Гвардии».

11 мая в магазине «Монетка», расположенном в 1-м переулке Пархоменко, мужчина пытался похитить восемь плиток шоколада на сумму 400 рублей. Группой быстрого реагирования он был задержан и передан сотрудникам полиции Ленинского РОВД. Товар возвращен в магазин.

11 мая на железнодорожных путях охраняемой территории ООО «Сатурн» сотрудник АБ «Гвардия» заметил двух нетрезвых посторонних мужчин. На предложение уйти они начали кидать в «гвардейца» камни. Оперативно прибывшие бойцы группы быстрого реагирования задержали нарушителей и выпроводили их с территории объекта.

11 мая опасная ситуация возникла в бургерной на улице Покрышкина. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, достал предмет, похожий на пистолет, и начал его перезаряжать. Продавец нажал тревожную кнопку. Прибывшие на вызов бойцы ГБР задержали правонарушителя. При досмотре у него был обнаружен травматический пистолет. Задержанный был доставлен в Ленинский РОВД.

12 мая в ресторане «Чучвара» на Вокзальной магистрали клиент не хотел оплачивать счет на сумму 3650 рублей. После того, как выяснилось, что денег у молодого человека нет, охранники передали нарушителя сотрудникам полиции.