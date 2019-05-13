ОБЪЯВЛЕНИЕ
Считать не действительным с 06.05.2019
Несколько удостоверений помощника депутата Совета депутатов нужно считать недействительными.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Считать не действительным с 06.05.2019 удостоверение помощника депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, выданное на имя:
Зарубина Александра Юрьевича № 2 от 05.10.2015;
Зарубина Юрия Юрьевича № 1 от 05.10.2015;
Люмина Игоря Ивановича № 372 от 10.04.2017;
Науменко Егора Валерьевича № 319 от 27.02.2016;
Фельдбуша Антона Владимировича № 133 от 01.10.2015;
Шестаковой Елены Николаевны № 380 от 02.06.2017».
ИСТОЧНИК KP.RU