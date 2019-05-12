2019-05-12T04:46:07+03:00
Общество

«Я не представлялся им»: лидер новосибирской «Единой России» рассказал, как его звонки игнорировала полиция

Секретарь регионального отделения партии Андрей Панферов привел пример, как боролся с неправильной парковкой, раскритиковал исполнение мусорной реформы, а также ответил на вопросы слушателей Радио «КП»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Андрей Панферов дал интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск»Андрей Панферов дал интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск»Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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«Единая Россия» заявила о своем неучастии в выборах мэра Новосибирска. В этом году партия отказалась выдвигать кандидата на пост градоначальника, тем самым увеличив шансы на победу мэра-коммуниста Анатолия Локтя. О том, что между ним и главой региона – Андреем Травником – был заключен так называемый пакт, по которому коммунисты не участвуют в губернаторских выборах, а единороссы в городских, информация гуляла давно. Но теперь поставлена последняя жирная точка.

Почему ЕР отказалась от предвыборной гонки и не только об этом, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Андрей Панферов, секретарь регионального отделения партии, а также первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области.

- Решение принято, и я считаю, что оно взвешенное, - начал Андрей Борисович. - Много было разговор и мнений, но факт остается фактом: мы сосредотачиваемся на выборах 2020 года, а в выборах мэра города Новосибирска в 2019 году участвовать не будем. Но эта договоренность между Андреем Александровичем Травниковым и Анатолием Евгеньевичем Локтем, как основная причина неучастия в выборах «Единой России», не рассматривалась.

«Я ОСТАЮСЬ НА КОРАБЛЕ»

- Партию часто ругают. Вы с этим сталкиваетесь? Бывает, что вам достается за других людей?

- Часто высказывают критические замечания, часто слышу неоднозначные оценки. Принимать на себя ту ношу и ответственность, которая лежит на «Единой России», тяжело. Многие вещи, даже неуклюжие ходы со стороны исполнительной власти, как правило, проецируются на нас и высказываются представителям партии. Свежий пример: мусорная реформа. Настолько неуклюже все сделано на данный момент… Были приняты неправильные действия по организации этого процесса. Оператор, который выиграл конкурс, фактически оказался не готов к действиям по мусорной реформе. И приходится выслушивать со стороны людей критику. И я согласен с людьми! Потому что деньги берут, а мусор не вывозят. И мало того, что не вывозят, бывают вопиющие факты… Вот живет одна старушка, а с нее берут деньги за вывоз мусора, как за полную семью. Причем это – тенденция. И прочее, прочее. Многие люди отождествляют эти неуклюжие действия с «Единой России». Разделяя бремя власти, надо быть готовым к этому.

- У вас никогда не было мысли покинуть партию?

- Знаете, это легче всего. В самое неудобное время брать и уходить. А вот остаться и действовать дальше… Прежде всего, надо быть в ладу с самим собой. Я остаюсь на корабле.

- Может быть такое, что к вам подойдет депутат и скажет: «Андрей Борисович, я не хочу голосовать так, как говорит партия. У меня другое мнение».

- Часто так бывает. В таких случаях я выслушиваю аргументы. Это его право. Но, когда принято решение голосовать консолидировано, он согласно положению фракции обязан так проголосовать. Это обязанность.

- Если он голосует против, его ждет наказание?

- Да, тогда будет взыскание. Поэтому, когда мы обсуждаем выход на консолидированное голосование, мы слушаем мнение каждого члена фракции, если он пожелает высказаться.

- То есть либо решай на уровне фракции до голосования, либо придерживайся общей позиции. Но можно ли назвать это демократичным?

- Есть определенные вещи в партийной жизни, в которых демократия не уместна. Есть определенные уставные нормы, есть определенный порядок и партийная дисциплина.

ПРО МОЛОДЫХ БАЛБЕСОВ И ДОРОГИЕ МАШИНЫ

Звонок от слушателя: - Вы говорите, мусорная реформа пошла вкривь и вкось. Сколько живу, как реформа, так все ухудшается для человека. Возьмем мусорную, пенсионную, милицейские реформы, тот же закон о тишине. Вы попробуйте, когда человек шумит, дозваться полиции. И все реформы согласуются с «Единой Россией».

- К сожалению, невыполнение своих задач на местах, когда многие правильные идеи на месте идут насмарку, – это грустно. «Единая Россия» принимая решение, например, по мусорной реформе, прежде всего, ставила задачу навести порядок с мусором в нашей стране. Но бывает, что в том или ином регионе или в масштабе того или иного муниципалитета начинаются неполадки в системе управления. Критические замечания мы принимаем к сведению, будем помогать наводить порядок. Я уже разговаривал с Андреем Александровичем Травниковым. Я вас уверяю, что к июню этого года определенные действия со стороны правительства Новосибирской области наступят, будет определенная внятность, понятность и улучшение в этом вопросе. Что касается полиции. Несколько раз поднимал я этот вопрос, что дозвониться и попросить вызвать патруль проблематично. Сам сталкивался с этой проблемой.

- А почему вам доводилось это делать?

- Приведу пример. Напротив «Сбербанка» на Серебренниковской стоит кафе. Молодые люди, которые отдыхают в кафе, особенно летом, ставят автомобили прямо на тротуары, рядом с «Глобусом». И люди, которые идут с работы, или мамы с колясками протискиваются мимо этих машин. Это происходит на глазах патрульных ГАИ, которые проезжают мимо и делают вид, что не видят. Мне пришлось поставить вопрос и сказать: «Если вы себя не уважаете, уважайте тех людей, которые двигаются по этому тротуару. Не давайте возможность этим молодым балбесам на дорогих машинах просто плевать им в сторону». И до тех пор, пока я трижды этот вопрос не поднял и не поднял его на сессии, я не мог эту проблему решить.

- Ваши собеседники из полиции знали, что вы - глава партийного отделения?

- Я не представлялся, звонил, как обычный гражданин.

- Почему не представлялись?

- А это легче всего. Надо пользоваться общими правами гражданина. А козырять чинами или должностями не пристало. Система должна работать для каждого, невзирая к какой работе и партии человек принадлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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