Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Новосибирске: ждали «Бессмертный полк», а прилетел самолет «Ночных ведьм»

Парад Победы 2019 в Новосибирске — самая зрелищная часть 9 мая, так что уже с 8 часов утра новосибирцы стали собираться на площади Ленина, чтобы занять себе местечко поудобнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707695" frameborder="0"></iframe> Парад Победы в Нововсибирске.Даба ДАБАЕВ

Корреспонденты «Комсомолки» вместе с сибиряками пришли на праздник, и подготовили для вас самые яркие фотографии и видео Парада Победы 2019 в Новосибирске. А еще — репортаж о том, что интересного в этом году было на празднике.

Принимал парад генерал-майор Яков Резанцев, а командовал им генерал-майор Алексей Подивилов.Фото: Даба ДАБАЕВ

Начнем с самой зрелищной части — техники. Традиционно открыл парад знаменитый танк Т-34, который восстановили в Новосибирске. Вслед за ним проехал автомобиль «Тигр», а вот потом — новички парада — беспилотники «Орлан-10» (максимальное время полета у них — 16 часов) и бронеавтомобили «Тайфун-У».

Первым по традиции по площади проехал знаменитый танк Т-34.Фото: Даба ДАБАЕВ

Далее по площади проехали: БТР-82 АМ, 120-мм самоходные артиллерийские орудия «НОНА-СВК», «Урал-4320» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевая машина 9-П-140 «Ураган», боевая машина «Панцирь 1С».

Парад на площади Ленина начался в 10.00.Фото: Даба ДАБАЕВ

А еще - высокоточный ракетный комплекс С-400, стартовая батарея оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», квадроциклы.

Звонница на площади Ленина.Фото: Даба ДАБАЕВ

Вслед за техникой двинулся «Бессмертный полк». Растяжку с названием акции несли ребята из военно-спортивной школы «Союз».

В параде участвовали и силовики, и военные.Фото: Даба ДАБАЕВ

— У нас ежегодно проходит конкурс: определяют лучшую десятку патриотических клубов. Мы — одни из них. Наши ученики считают почетным нести растяжку «Бессмертного полка, быть первыми в колонне сибиряков, — поделился руководитель «Союза» Дмитрий Черных. — на табличках, что несут ребята, изображены ветераны, участники войны, которые при жизни активно принимали участие в патриотической работе школы, проводили уроки мужества.

Вот это - военная выправка!Фото: Даба ДАБАЕВ

Всего в колонны «Бессмертного полка» встали 250 тысяч сибиряков. Одной из участниц акции стала Марина Ведеева: она пришла на праздник вместе со своим пятилетним сыном Сашей. Кстати, именно он уговорил маму встать в ряды «Бессмертного полка».

Пятилетний Саша Ведеев сам попросил родителей отвести его в «Бессмертный полк». Фото: Мария ХАРИТ.

— Мы нашли в семейном архиве фото его прадедов: Петра Ивановича Корнеева, который в 1941 году служил разведчиком на фронте. Принимал участия в боях под Сталинградом. Там, когда они отступали, подбили несколько немецких танков, что позволило выбить врага из укрепления. Ему даже пришлось две недели возглавлять батальон, так как командира убили. Был контужен и тяжело ранен в руку. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени и Орденом Красного знамени. А второй наш дедушка — Михайлов Иван Николаевич в 1941 году был стрелком. Он также награжден почетными орденами, — делится воспоминаниями сибирячка.

Этот кадр наш фотограф сделал на репетиции.Фото: Даба ДАБАЕВ

Валентина Кузминична Маевская плачет, вспоминая, как отца забирали на фронт.

В параде поучаствовали и квадроциклы.Фото: Даба ДАБАЕВ

— Это мой папа. У него еще четыре брата и все погибли. Папа старший. Во времена войны он пропал без вести под Ленинградом. Ему тогда было 37 лет. Когда он уходил, я была маленькой девчонкой, меня даже не взяли его провожать. Маме он строго наказал тогда: «Береги детей!». — вспоминает Валентина Кузьминична. — Теперь вот топчусь с его портретом который год. Я начала ходить в «Бессмертном полку», когда это была еще маленькая колонна, а сегодня это уже целое шествие.

В «Бессмертный полк» встали 250 тысяч человек. Фото: Мария ХАРИТ.

У Ольги Ковшаровой аж три таблички: отец, дед и свекор.

— Все они принимали участие в войне. Папа воевал с японцами на флоте в 1945 году. Дедушка в 1942 году погиб на ленинградском фронте в деревне Курлянской Полынского района. Сейчас ее уже нет, но я мечтаю привезти оттуда хотя б землю, так как захоронения солдат перенесли, но неизвестно куда. А вот свекор прошел Финскую войну и закончил в Берлине. Ни одного ранения. Он был маленький ростом, его сослуживцы в шутку называли «метр с кепкой сто первый». А еще у нас год назад прям в канун Дня Победы родился внук: вчера ему исполнился год, — поделилась Ольга.

Никита Николаев каждый несет фото прадеда в «Бессмертном полку». В этом году - в многонациональной колонне с татарами. Фото: Мария ХАРИТ.

Участие в шествии приняли первокурсники Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ. Прадед курсанта Ивана Матлокова погиб в День Победы под Рейхстагом. На таблички у сибиряка единственное сохранившееся фото.

Курсанты военного института пошли по стопам свои дедов-героев. Фото: Мария ХАРИТ.

— Я единственный ребенок в семье. Военных больше нет, но я принял решение пойти на службу. Родные меня поддержали. Я горд тем, что мой прадед был участников таких исторических событий, — рассказывает Иван.

У его сокурсника Андрея Сидорова прадед по матери — Иван Яковлевич Багин — также прошел всю войну. Награжден медалью за отвагу.

Сибирячка Раиса Васильевна Саражина уже много лет ищет фото своего родственника в архивах. Фото: Мария ХАРИТ.

— В тяжелейших боях под Сталинградом за полтора часа боя он девять раз починил линию связи. Тот бой наши выиграли. Эту историю в нашей семье военнослужащих передают из поколения в поколение. Я решил пойти по стопам прадеда и отца, — поделился Андрей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707753" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске над «Бессмертным полком» пролетели два старых самолета от реконструкторов.

Но главный сюрприз ждал всех собравшихся, когда колонны уже по площади Ленина. Хотя авиационную часть организаторы парада не заявляли, по традиции над «Бессмертным полком» пролетели два старых самолета от реконструкторов.

Над «Бессмертным полком» пролетели два старых самолета от реконструкторов.Фото: Виктория МИНАЕВА

Один из них очень похож на «ночной бомбардировщик» По-2. В годы Великой Отечественной на таких летали летчицы, они наводили ужас на фашистов, за что получили прозвище «Ночные ведьмы».

«Бессмертный полк» прошел по Красному проспекту. Фото: Мария ХАРИТ.

Самолет, который увидели новосибирцы, реплика, он был собран реконструкторами на аэродроме Мочище. Так что точку в новосибирском параде, считай, поставили легендарные летчицы.