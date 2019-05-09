«Мы сели на товарняк и удрали на войну»: как восьмилетний мальчик пытался попасть на фронт

Вы можете себе представить, чтобы центральные улицы Новосибирска были засажены картошкой? А чтобы дети не знали, как есть мандарины? «Комсомолка» публикует воспоминания 82-летнего Юрия Валентиновича Феоктистова. Свой рассказ он прислал к нам в редакцию накануне 9 Мая.

«В ГОРОДЕ СТАЛИ ОБЪЯВЛЯТЬ НОЧНЫЕ ТРЕВОГИ»

- Ну что может помнить о войне человек, которому в то время было 5 - 9 лет и который проживал в далеком тылу? Но на то существует детская память.

Мой отец работал парикмахером в Новосибирском пехотном училище, что было в 17-м военном городке, за Каменкой. Каждое лето училище вместе с обслугой и их семьями выезжало под Юргу, в летние лагеря. Там-то мы с братом и узнали о войне, чему несказанно обрадовались, так как если до этого мы, рубя «шашками» лебеду и крапиву, играли в Чапаева и Буденного, в белых и красных, то теперь стало можно играть в наших и немцев.

Двое суток мы добирались из Юрги домой, так как вся железная дорога была забита воинскими эшелонами. В городе стали объявлять ночные военные тревоги, и мы, пацанва, бегали по улице, стуча в незамаскированные окна. А на улице выли сирены, гудели заводские трубы, по облакам шарили прожектора, на Чкаловском заводе ревели моторы самолетов, один из которых при испытаниях врезался прямо в Красный проспект, напротив мединститута, где сейчас стоит обелиск герою-летчику Василию Илларионовичу Старощуку.

В Новосибирске стало мало мужиков, зато много военных инвалидов - без руки, а то и без двух, на костылях, на протезах и в самодельных колясках.

Появились и беглецы - так мы называли эвакуированных с Запада, сначала из Бессарабии, затем из Москвы и Ленинграда. К нам в комнатенку в бараке (3х4 метра) подселили тетку-молдаванку, и мне пришлось два года летом спать на полу или сеновале, а зимой - на сундуке у печки.

Много я встречал в жизни людей, но более благородных и душевных, чем ленинградцы-блокадники, я не знаю.

ФОТО КАЗНЕННОЙ ТАНИ

- Конечно, мы слушали сводки Совинформбюро, прилипая к черным радиотарелкам. Однажды зимой по улице ходила газета с фотографией казненной партизанки Тани, позже мы узнали, что ее звали Зоя Космодемьянская.

В 1943-м у бати кончилась бронь, и он ушел на фронт, а меня отдали в детский сад, что в доме № 41 на улице Орджоникидзе, он и сейчас там существует.

В этом садике я впервые испытал аж два потрясения. Первое - когда я увидел нарядную елку и живого Деда Мороза. А второе - когда он из мешка стал доставать для нас кулечки - горстка конфеток, шоколадка, два яблока и - экзотика - две мандаринки. Мы не знали, как с ними обращаться и как их есть, поэтому просто нюхали. Приходилось мне в жизни получать подарки да и самому дарить, но этот Новый год в 1943-м - на всю оставшуюся жизнь!

Не буду лукавить, с голоду мы не пухли, так как в частном секторе при каждом доме был огородик в одну-две сотки, да и живность всякую разводили: кур, кроликов, поросят, а моя бабка держала козу.

Юрий Феоктистов, но 70 лет спустя.

«МЕНЯ, ПОЛУСОННОГО, СТАВИЛИ В ОЧЕРЕДЬ ЗА ХЛЕБОМ»

- Ну и о картошке. Ее сажали прямо на улицах, где не ходили машины. Можете вы себе представить: все улицы от Ядринцевской до Гоголя и далее до железной дороги засажены картошкой? Я - уже нет. Но так было! На предприятиях под картошку выделяли участки за городом, там, куда ходили «передачи» - ныне электрички. Это было под Чиком, Коченево, Инской, Заводской. А вот с мукой, крупой и хлебом была напряженка, ибо все это покупалось по карточкам, и мать утром, уходя на работу, написав на руке номер, ставила меня, полусонного, в очередь в хлебный магазин, где мы отоваривались. Однажды у нее украли сумку с деньгами и карточками. Вот реву-то было! Как в эпизоде фильма «Место встречи…»! Но поскольку Жеглова и Шарапова рядом не оказалось, выручило то, что она работала посудомойкой в рабочей столовой при ТЭЦ-1. Ходили слухи, что в городе орудует банда «Черная кошка» - наверное, филиал московской.

В 1944-м я пошел в школу № 11, что на Ядринцевской улице. Там сейчас театральный институт, а до войны эту школу окончила Любка Шемцова - Инна Макарова, народная артистка СССР.

Стали чаще приходить похоронки - как я теперь понимаю, после битвы под Москвой и Сталинградом. Только и слышишь: то в одном доме, то в другом огороде заголосила баба - ясно, пришла беда. Не было желанней человека, чем почтальон с письмом. Но были и опасения: а вдруг дадут письмо с незнакомым почерком? В классе то одна, то другая девчонка пришла в слезах, а у самой учительницы, которая ее утешает, муж пропал без вести, сын вернулся из госпиталя без ноги, но зато живой, на руках две дочки, да тут еще нас в классе 30 сопляков, которых надо учить-воспитывать…

«МОЙ ПЕРВЫЙ ПРИВОД В МИЛИЦИЮ, КОТОРЫМ ДО СИХ ПОР ГОРЖУСЬ»

- А еще были детдомовцы и ремесленники, в основном круглые сироты, очень отчаянные и дружные ребята. Мы, местная шпана, с ними не очень-то связывались, тем более что у них на вооружении были свинчатки и ремни с бляхами.

Как и все нормальные пацаны того времени, мы с дружком удрали на войну, но до передовой не добрались, так как на станции Чик нас железнодорожники сняли с товарняка. И хотя мы ехали «вперед, на Запад!», передали в милицию, где нас уже поджидали заплаканные матери с ремнями. Это был мой первый привод в милицию, которым я до сих пор горжусь. Через 25 лет Юрий Визбор напишет о нас:

Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор!

Вспоминаю сквозь памяти дюны:

Вот стоит, подпирая забор,

На войну опоздавшая юность.

***

Много знали мы, дети войны,

Дружно били врагов-спекулянтов

И неслись по дворам проходным

По короткому крику: «Атанда!»

Кто мы были? Шпана не шпана,

Безотцовщина с улиц горбатых…

Да, на войну наше поколение немного опоздало, но свою награду, которая называется «Дети войны», мы получили через 70 лет после Победы, в 2015 году.

Ну и наконец - Победа! Весь город - на площади Свердлова, все поют и пляшут, смеются и плачут.

В декабре вернулся с фронта отец с тремя медалями и двумя чемоданами трофейного барахла, из коего мне досталась немецкая губная гармошка...