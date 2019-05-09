На стене Рейхстага - роспись моего отца

Сколько раз за войну перебрасывали дивизии из одной армии в другую, с одного фронта на другой… Вот и весной 1945 года военное лихолетье закружило и забросило бойцов 48-й Гвардейской стрелковой дивизии, в том числе и моего отца Михаила Абрамовича Попова, в самый центр событий. Чтобы занять исходный для наступления рубеж, шли сначала по местам бывших сражений. Вся Восточная Пруссия лежала в руинах, кругом - выжженная земля, искореженные остатки машин, орудий и танков.

Михаилу Попову вспоминались боевые друзья - сколько их полегло прямо на боевых позициях, когда фашистские танкисты устраивали кровавую мясорубку. Под гусеницами танка тогда побывал и сам Михаил. Вспоминался полевой госпиталь, куда в феврале 1945 года привезли смертельно раненого командующего 3-м Белорусским фронтом Ивана Даниловича Черняховского. Это был выдающийся полководец, которым гордились и которого обожали простые солдаты.

…Из-за того, что железные дороги и мосты были разрушены, бойцы шли пешком и только по ночам. Кругом были неразорвавшиеся снаряды и мины. Как-то Михаил запрыгнул на подножку автомобиля, тащившего орудие. Через мгновение под колесом взорвалась мина, Михаила ранило. Перебинтовали - и снова вперед. На подходе к реке Одер солдаты видели самолеты без винтов - это были первые реактивные немецкие самолеты.

В один из апрельских дней пришла неожиданная новость - дивизия должна была поступить в распоряжение 3-й Гвардейской танковой армии П. С. Рыбалко и принять участие в штурме Берлина. Все бойцы обрадовались этому сообщению, к тому же с танкистами Рыбалко гвардейцы 48-й били врага еще в далеком 1942 году под Калугой и Сталинградом, в 1943-м - под Харьковом. Настроение было отличное, даже шутили «…может быть, еще и Гитлера поймаем».

…Подойдя к Тельтов-каналу, гвардейцы увидели, что бетонные стены противоположного берега будто бы вырастают прямо из воды, куда ни кинь взгляд, тянулись стены кирпичных зданий.

Несмотря на ураганный огонь врага, танкисты и бойцы 48-й Гвардейской, среди которых был артиллерийский расчет старшего сержанта Михаила Попова, стали форсировать канал. Стреляли пушки, танки, автоматы, в ход шли гранаты... Было много раненых и убитых, но в ходе рукопашной схватки бойцы 48-й захватили плацдарм на северном берегу канала. Далее начались беспощадные уличные бои.

Фашисты в массовом порядке применяли фаустпатроны, неожиданно выбегая на балкон или бросая их прямо из окон, и поджигали наши танки. Для борьбы с немцами применяли легкое орудие - сорокапятку затаскивали по лестнице как можно выше и затем уничтожали фашистов, прячущихся за стенами верхних этажей. Артиллеристы помогали проделывать проходы в стенах зданий, чтобы штурмующие отряды могли выйти к фашистам в тыл. Так, метр за метром, постепенно, двигаясь с юга к центру Берлина, от фашистов были очищены улицы и кварталы, прилегающие к Ботаническому саду и Гинденбург-парку, но главной целью штурмовых отрядов 48-й Гвардейской был Рейхстаг.

От непрерывной стрельбы большого количества орудий, в том числе своих, воздух сотрясался так, что у Михаила раскалывалась голова и до боли закладывало уши. Весь Берлин горел, дышать было трудно. Бой шел и днем и ночью, и чем ближе к центру, тем чаще встречались эсэсовские подразделения. Но уже никакая сила не могла сдержать наших солдат, тем более что их воинское соединение носило гордое имя - «Брестский». Название города, символизирующего несгибаемую волю и беспримерную отвагу, для бойцов приобрело магический смысл и окрыляло.

Боевые друзья. Берлин, 3 мая 1945 года. После уличных боев на фоне своего боевого орудия - командир орудия гвардии старший сержант Василий Фролов (стоит второй слева), наводчик, гвардии старший сержант Михаил Попов (стоит второй справа).

Когда бойцы дивизии подошли к Тиргартен-парку и был уже виден купол Рейхстага, они попали под обстрел частей 1-го Белорусского фронта, наступавшего с северного направления. Было принято решение о выходе из зоны, прилегающей к Рейхстагу. Таким образом 48-й Гвардейской стрелковой дивизии отводился для штурма новый район - западнее от Тиргартен-парка.

30 апреля 1945 года бойцы 48-й Гвардейской стрелковой дивизии бились недалеко от Рейхсканцелярии. В бункере этого здания тряслись от страха те, кто развязал самую бесчеловечную войну. И еще в этот день при очередном продвижении на одном из перекрестков штурмовой отряд, в котором находился Михаил Попов, натолкнулся на мощный оборонительный узел. Фашисты своим зенитным орудием подбили наш танк, пехоте не давал идти вперед немецкий пулемет. Надо было что-то предпринять. Михаил прекрасно понимал, что изменить ситуацию можно только при помощи своего орудия. Он решительно выкатил орудие на открытую площадку. Немецкий пулеметчик запустил длинную очередь, несколько пуль прошили шинель Михаила. Через мгновение пулемет и зенитка фашистов замолчали, штурм Берлина продолжился.

Невероятно, но в апреле 1945 года Михаил Абрамович участвовал в штурме двух столиц фашистской Германии - Кенигсберга и Берлина. За смелость и отвагу, проявленные в этих боях, он был награжден медалью «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», за подвиг под Кенигсбергом - орденом Отечественной войны I степени, за подвиг, совершенный 30 апреля 1945 года в центре Берлина, - орденом Славы, а также многими благодарностями Верховного главнокомандующего.

А еще на стенах Рейхстага остались росписи гвардейцев 48-й, в том числе и моего отца - обыкновенного парня с необыкновенной судьбой.

Через несколько дней весь мир радостно отмечал Победу над фашистской Германией, а 48-я Гвардейская, ломая сопротивление врага вместе с танкистами Рыбалко, рвалась к Праге.

После капитуляции пражского гарнизона дивизия пешим маршем стала возвращаться на родину. В Варшаве прошел парад с участием бойцов дивизии. Когда же солдаты перешли Западный Буг и оказались на своей территории, они целовали родную землю, не сдерживая слез радости...

После размещения дивизии в городе Лида Михаил Абрамович еще два года служил в армии. Надо было передать опыт молодым бойцам. И только в 1947 году он вернулся домой и… пошел в школу. Сбылась довоенная мечта Михаила Абрамовича - он стал учителем.