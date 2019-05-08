«Красная горка» в Новосибирске: бои «стенку на стенку», советские винтовки и … свадьба

Красная горка – один из самых веселых народных праздников, который отмечается через неделю после Пасхи. В старину в этот день устраивались гуляния, парни сватались к приглянувшимся девушкам. А еще это был первый день после Пасхи, когда разрешалось играть свадьбы. Конечно, насчет свадеб традиция уже устарела, а вот народные гулянья устраивают по всей стране. И Новосибирск не стал исключением: Центр патриотического воспитания на Красную горку собрал сибиряков в Нарымском сквере.

- Красная горка – это традиционный праздник, и в Новосибирске мы проводим его много лет, - рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области. – Он дает возможность сибирякам погрузиться в традиционную русскую культуру. Например, для детей мы организовали мастер-классы, чтобы они своими руками могли смастерить вещи, привычные для старинного быта.

Создавали праздничное настроение на площадке традиционные фольклорные коллективы, которые исполняли любимые многими песни.

Народные танцы и песни стали украшением праздника.Фото: Даба ДАБАЕВ

- В празднике участвует и наш народный казачий ансамбль «Майдан» - единственный в области коллектив, исполняющий аутентичные казачьи песни, и наш молодежный состав, - рассказал Евгений Бабиков, директор Областного центра русского фольклора и этнографии. – И знаете, что больше всего нравится в Красной горке? Это ощущение праздника, который не заканчивается! Через неделю после Пасхи люди праздника еще хотят, и здесь объединяются усилия и патриотических клубов, и народных мастеров, и творческих коллективов, чтобы это торжество подарить и напомнить о нашей истории.

И такой подход оказался верным: ведь дети действительно многое не знают о народных традициях.

- Я здесь первый раз: до этого никогда на Красной горке не был и не слышал об этом празднике, - честно признался шестиклассник Дима Носков. – Пришли мы вместе с одноклассниками и моими родителями.

Подростки из патриотичексих клубов с удовольствием пришли на праздник.Фото: Даба ДАБАЕВ

Конечно, больше всего мальчишкам понравился стенд с макетами оружия времен Великой Отечественной войны, которое они могли не только посмотреть, но даже попробовать разобрать.

- Важно, чтобы мальчишки знали, чем воевали их деды. Потому что сейчас дети представляют оружие только по компьютерным играм, прибегают и думают, что это иностранное оружие. А это на самом деле советская винтовка Мосина, с которой наши деды погибали и победили, - уверен Григорий Быстров, курсант учебной сотни «Казачья застава».

Еще парни сражались в боях стенка на стенку и пробовали свои силы в армрестлинге. А девочки вместе со своими мамами и бабушками с удовольствием посмотрели на свадебные обряды различных народов России и прогулялись по ярмарке, где можно было найти всё – от народных игрушек до меда.

Мальчишки пробовали свои силы в армрестлинге.Фото: Даба ДАБАЕВ

И можно точно сказать, что все старания организаторов были не напрасны: новосибирцам праздник пришелся по душе:

- Связь поколений очень важна: и пока родители заняты на работе, у меня, как у бабушки, есть время побыть с внуками, рассказать им о народных традициях, - говорит Татьяна Утова, бабушка пятилетнего Дениса и девятилетнего Георгия. – И когда услышала, что здесь будет праздник, то решила приехать. Тем более, дети в Нарымском сквере очень хорошо себя чувствуют. И праздник нам очень понравился!