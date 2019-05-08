6000 огоньков зажгли в бурю: в Новосибирске проходит «Свеча памяти»

Патриотичная акция объединила новосибирцев.Фото: Даба ДАБАЕВ
Мы завершаем нашу трансляцию! Увидимся завтра на празднике!
На акцию пришли сотни горожанФото: Даба ДАБАЕВ
И еще кадр от нашего фотографа
В акции поучаствовали первые лица города.Фото: Даба ДАБАЕВ
Почтить память воинов пришли первые лица города.
Горожане собрались у Монумента СлавыФото: Даба ДАБАЕВ
Из-за бури акцию не отменили.
В сквер пришли сотни горожан.Фото: Даба ДАБАЕВ
Эти фото во время акции сделал наш фотограф Даба Дабаев.
«Свеча памяти» растрогала горожан
Как вам такое световое шоу?
Сейчас на Монументе Славы
В бурю в Новосибирске проходит Свеча памяти .
Несмотря на непогоду, на акцию пришли более 2 тысяч человек.