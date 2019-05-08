6000 огоньков зажгли в бурю: в Новосибирске проходит «Свеча памяти»

Накануне Дня Победы в Новосибирске проходит одна из самых трогательных патриотичных акций – «Свеча памяти». Организуют ее Новосибирское региональное отделение «Российские Студенческие Отряды» и Волонтёрский корпус Новосибирской области.

- Акция стала уже традицией для Новосибирска: мы проводим ее девятый год подряд, - рассказывает Анна Джанхотова, и.о. комиссара НРО МООО «РСО». – Суть ее – почтить память воинов, которые защищали нашу страну во Время Великой Отечественной войны.

Несмотря на поднявшийся ветер, у Монумента Славы собрались тысячи горожан. Пришли почтить память воинов и первые лица города.

- Участвуют в акции мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников, - говорит Анна.

Всего организаторы приготовили для участников акции 6000 свечей, а еще всем пришедшим раздали георгиевские ленточки.