2019-05-08T18:29:46+03:00
Общество

6000 огоньков зажгли в бурю: в Новосибирске проходит «Свеча памяти»

Корреспонденты «Комсомолки» ведут онлайн-трансляцию с патриотичной акции «Свеча памяти»
Татьяна СОЛОВОВА
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Акция проходит в Новосибирске уже в девятый разАкция проходит в Новосибирске уже в девятый разФото: Влад КОМЯКОВ
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Накануне Дня Победы в Новосибирске проходит одна из самых трогательных патриотичных акций – «Свеча памяти». Организуют ее Новосибирское региональное отделение «Российские Студенческие Отряды» и Волонтёрский корпус Новосибирской области.

- Акция стала уже традицией для Новосибирска: мы проводим ее девятый год подряд, - рассказывает Анна Джанхотова, и.о. комиссара НРО МООО «РСО». – Суть ее – почтить память воинов, которые защищали нашу страну во Время Великой Отечественной войны.

Несмотря на поднявшийся ветер, у Монумента Славы собрались тысячи горожан. Пришли почтить память воинов и первые лица города.

- Участвуют в акции мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников, - говорит Анна.

Всего организаторы приготовили для участников акции 6000 свечей, а еще всем пришедшим раздали георгиевские ленточки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Патриотичная акция объединила новосибирцев. Фото: Даба ДАБАЕВ

Патриотичная акция объединила новосибирцев.Фото: Даба ДАБАЕВ

Мы завершаем нашу трансляцию! Увидимся завтра на празднике!

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
На акцию пришли сотни горожан Фото: Даба ДАБАЕВ

На акцию пришли сотни горожанФото: Даба ДАБАЕВ

И еще кадр от нашего фотографа

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
В акции поучаствовали первые лица города. Фото: Даба ДАБАЕВ

В акции поучаствовали первые лица города.Фото: Даба ДАБАЕВ

Почтить память воинов пришли первые лица города.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Горожане собрались у Монумента Славы Фото: Даба ДАБАЕВ

Горожане собрались у Монумента СлавыФото: Даба ДАБАЕВ

Из-за бури акцию не отменили.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
В сквер пришли сотни горожан. Фото: Даба ДАБАЕВ

В сквер пришли сотни горожан.Фото: Даба ДАБАЕВ

Эти фото во время акции сделал наш фотограф Даба Дабаев.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
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«Свеча памяти» растрогала горожан

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Как вам такое световое шоу?

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Сейчас на Монументе Славы

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В бурю в Новосибирске проходит Свеча памяти .

Несмотря на непогоду, на акцию пришли более 2 тысяч человек.

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