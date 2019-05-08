«Было две волны снега. Унесло всех»: туристок, выживших в горах Алтая, спас от лавины гребень горы
Наталья Антонова и Екатерина Полянская - единственные выжившие из группы, покорявшей Южно-Чуйский хребет в Кош-Агачском районе Алтая. Девушки прошли самый опасный участок маршрута чуть быстрее остальных. Это и спасло им жизнь. Владимир Юдин руководитель секции горного туризма НГУ (в ней занимались эти туристы), пересказал «КП»-Новосибирск, как произошел снежный обвал:
— Вся группа лезла по склону, Екатерина и Наталья первыми добрались до гребня — безопасного места. Уже сверху они увидели, как внизу сошел снег, сначала одна волна, потом вторая. Унесло всех. Они долго стояли и всматривались, но никого не увидели. Вниз не пошли, и правильно сделали. Они начали спускаться вниз на другую сторону хребта, где было безопасно.
Через два дня девушки встретились со второй группой туристов, преодолевшей склон ранее. По рации они сообщили в диспетчерский центр о сходе лавины.
— По словам участников той группы, девушки чувствуют себя нормально. Конечно, они в подавленном состоянии, но это не шок. Они проверенные, опытные туристки, одна из них чемпион России, — говорит Владимир Юдин.
«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
В тоже время клинические психологи, работавшие с девушками в Кош-Агаче, рассказали, что сибирячки находятся в стадии отрицания, то есть не верят в смерть своих товарищей. Но сегодня в 13.20 по московскому времени алтайские спасатели сообщили о трех найденных телах. Впрочем, эксперты считают, что крохотный шанс на жизнь у еще не найденных людей есть, но только в том случае, если их выбросило на поверхность.
- Физическое состояние девушек в норме, они отказались от госпитализации. Травм не получили, только обгорели на солнце из-за длинного пешего перегона, - рассказали «КП»-Новосибирск" местные жители Кош-Агача.
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ИСТОЧНИК KP.RU