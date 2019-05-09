2019-05-08T12:43:22+03:00
Общество

Оздоровительные каникулы в санатории PARUS Medical Resort&SPA

Что может быть лучше, чем насыщенные выходные, направленные на укрепление здоровья на свежем воздухе!
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Успейте забронировать свой отдых в майские выходные.Успейте забронировать свой отдых в майские выходные.
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В санатории PARUS Medical Resort&SPA знают, как сделать так, чтобы после майских каникул вы были полны сил и энергии!

Всего за 5 - 7 дней, проведенных на лоне природы, вдали от городской суеты, вы сможете пройти курс оздоровления и укрепить свой иммунитет.

Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort&SPA.

Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort&SPA.

PARUS Medical Resort&SPA расположен в живописном сосновом бору на берегу реки Оби.

Программа санаторно-курортного лечения может быть классической или профильной: «Сибирское здоровье», «Антистресс», «Мать и дитя», «Здоровая спина», «Здоровое сердце», «Женское и мужское здоровье».

В программы санаторно-курортного лечения входят массаж, лечебные ванны, души, спелеотерапия, физиотерапия, грязелечение, ЛФК, ежедневное посещение бассейна и многое другое.

Полный перечень и количество процедур назначаются лечащим врачом.

У отдыхающих также будет возможность окунуться в уникальный бассейн, имитирующий воды Мертвого моря. Бальнеологический комплекс санатория полностью воссоздает природные условия легендарного водоема Израиля!

Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort&SPA.

Фото предоставлено санаторием PARUS Medical Resort&SPA.

За время отдыха по оздоровительным программам вы сможете значительно улучшить свое самочувствие.

В частности, очистить организм от накопленных шлаков и токсинов, восстановить обменные процессы и укрепить защитные силы организма.

В майские праздники для отдыхающих будет организована ежедневная досуговая программа. 9 мая на берегу реки пройдет пикник с шашлыками, танцами и презентацией кулинарных блюд. Кроме того, гостей санатория ждут увлекательные семейные квесты, мастер-классы, дискотека и ежедневные кинопросмотры.

Успейте забронировать свой отдых в майские выходные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Оздоровительные каникулы в санатории PARUS Medical Resort&SPA