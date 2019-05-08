«Мы наследники Великой Победы»

В администрации Октябрьского района состоялся патриотический концерт для жителей Октябрьского района, организаторами стали депутаты Совета депутатов города Новосибирска Олег Волобуев, Ренат Сулейманов, Михаил Ансимов и Денис Плотников.

В зал пришли представители разных поколений. Было много школьников. Среди приглашенных присутствовали ветераны Великой Отечественной войны: участники Курской битвы Петр Андреевич Горьковский, Алексей Федосеевич Шурыгин и Яков Никифорович Быков, а также участник Сталинградской битвы Александр Петрович Ляпакин.

- Старшее поколение прошло через тяжелые военные испытания, одержало победу над сильным и жестоким противником, принесло свободу и мир советскому народу, европейским странам, освободило мир от фашизма. Очень важно сохранить преемственность поколений, молодые люди должны четко осознавать, что они наследники Великой Победы. Ветеранам надо нести правду о тех героических и одновременно трагических событиях, о том, как удалось победить. А молодежь должна не только помнить об этих событиях, но и достойно продолжать дело прадедов: укреплять силу и могущество России, - обратился к подросткам, которые были на концерте, Олег Волобуев.

Кроме того, депутат отметил, что после войны с фашизмом были разные локальные конфликты, в том числе в Афганистане и Чечне, где наши земляки геройски выполняли свой воинский долг. Пользуясь случаем, Олег Волобуев вручил юбилейные медали «40 лет ввода войск в Афганистан» и «30 лет вывода войск из Афганистана» двум новосибирцам: Василию Червонному и Виктору Трояну.

Народные избранники организовали патриотический концерт для ветеранов и школьников.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Со словами благодарности со сцены к ветеранам обратился заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов.

- Я испытываю гордость за нашу страну, за поколение победителей. Победа в страшной войне - общенародный праздник и касается каждой семьи. Мы стараемся, чтобы у ветеранов была достойная жизнь, стараемся окружить их искренней заботой. Хочу поблагодарить и тех, кто трудился в тылу, тех, кто на трудовом фронте ковал Великую Победу. Спасибо и детям войны: у них тоже была нелегкая судьба, - отметил депутат.

После слов благодарности, поздравлений и чествования ветеранов зрителям показали спектакль «По дорогам военных песен».

- Мы подготовили что-то похожее на агитбригады, которые на фронте выступали перед солдатами, чтобы поддержать их боевой дух, - объяснила режиссер Театра эстрады Галина Боровикова. - На сцене наряду с профессиональными драматическими актерами выступают и певцы. Помимо известных фронтовых песен в программе звучит авторская композиция Александра Федорова «Авиатор». Эту песню мальчишка сочинил для дедушки-авиатора, ныне здравствующего. Наша постановка пользуется особой популярностью в преддверии Дня Победы: мы ее показываем уже пятый сезон подряд.

Также для зрителей выступила финалистка известной битвы хоров Юлия Силенко. Своими песнями о России и войне она вызвала слезы на глазах ветеранов.