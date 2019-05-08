В «Бессмертный полк» встанут 230 тысяч сибиряков

«Бессмертный полк» - одна из самых патриотичных акций, которая каждый год объединяет десятки тысяч сибиряков. Новосибирцы несут трогательные таблички с фотографиями своих родных, воевавших за свободу Родины, поют под гармошку военные песни.

- Ориентировочно, в этом году к акции присоединятся 230 тысяч человек: нам сейчас многие звонят, уточняют, как все пройдет, - рассказала Анастасия Панфилова, новосибирский координатор акции «Бессмертный полк. – Поэтому всем желающим напоминаем: сбор будет в 10 часов у дома №3 на Октябрьской магистрали. Никакой предварительной регистрации не нужно!

Кстати, в этом году у акции в России будет одна особенность: объединились два движения – «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России». Об этом объявили на встрече в Москве представителей обеих акций, где присутствовали и новосибирские организаторы.

- И «Бессмертный полк», и «Бессмертный полк России» руководствовались едиными принципами, так что кардинально ничего меняться не будет. Новосибирцы по традиции пройдут по площади Ленина с портретами своих близких сразу после парада, - заверила координатор акции Ирина Рудковская на встрече с журналистами в Сибирском кадетском корпусе.

Алла Данилевская и новосибирские организаторы акции «Бессмертный полк» побывали в Сибирском кадетском корпусе.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Маршрут участников акции таков: от дома №3 по Октябрьской магистрали колонна двинется по Красному проспекту, пройдет по площади Ленина, а закончит свое движение у Дома офицеров.

- Там всех участников ждет праздничный концерт, - подытожила Анастасия Панфилова.

Поддерживает акцию и Центр патриотического воспитания Новосибирской области:

- Сотрудники центра обязательно присоединятся к «Бессмертному полку»: я понесу штендер с фотографией своего дедушки – Григория Борисова. Он прошел всю войну фельдшером, спас сотни солдат и сам чудом остался жив, - рассказала Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - И для меня эта акция – порыв души, традиция, которая должна быть в каждой семье.

Присоединится к акции и поисковый отряд, сформированный на базе Сибирского кадетского корпуса.

- Только весной 2019 года сибирским поисковикам в Ленинградской области удалось найти 300 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, - рассказал Сергей Габрусенко, заместитель директора Сибирского кадетского корпуса. – У 15 из них были именные медальоны, 6 из них уже удалось расшифровать. Родственников двух солдат мы нашли, и в майские праздники они простятся со своими родными!

Кадеты накануне 9 мая возложили цветы к памятнику воинам 29-ой новосибирской отдельной лыжной бригады.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

А КАК У НИХ

«Бессмертный полк» шагает по миру… на 5 дней раньше

На встрече организаторов «Бессмертного полка» в Москве были кураторы не только из России, но со всего мира.

- Это у нас в России 9 мая – День Победы, а в мире его отмечают 8 мая. Поэтому организаторы акции в других странах стараются организовать шествие как можно ближе к этой дате. Например, в Италии в этом году акция прошла 4 мая, - рассказывает Ирина Рудковская. – Участвуют в шествии не только эмигранты из России, но и местные жители!