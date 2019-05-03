«Она придумывала несуществующих детей»: в соцсетях разоблачили «яжемать», которая попросила о помощи

Началось все с апрельского объявления. Жительница Бердска под ником Любовь Орозова написала во «Вконтакте», что ее старший сын болен и, чтобы собрать деньги на лекарства, она готова мыть у людей окна: «Здравствуйте, извините, пожалуйста. Очень нужно лекарство. Лекарство стоит больше 7000 рублей. Пока собрала на мытье окон 4800 рублей. Мне не хватает 2500. У сына снова был приступ (эпилепсии). Помогите». Далее номер карты.

Объявление многих растрогало, мама не просто просила деньги, а готова была их отработать. Прайс не кусался: одно окно – 250-350 рублей: «кто помог, пожалуйста, отпишитесь, чтобы я знала, с кого брать меньше», - писала мойщица, собирая лайки и деньги.

«Мне кажется, нужно не грязные окна предлагать Любови, а помочь с лечением ребеночка!», - писали самые неравнодушные. И нашлись те, кто просто так готов был отдать этой семье деньги. Одна девушка не стала сбрасывать их на карту, а понесла Любе наличные. У квартиры столкнулась с курьером. А тот нес «несчастной матери» роллы.

- Я считаю, для человека, который нуждается в помощи, ролы – излишняя роскошь, - заявила она в соцсетях, намекая, что Люба всех обвела вокруг пальца.

Нашлись и другие люди, которые Любу уже знают. Оказалось, ребенок нуждается в спасении не впервые. А у самой Любы все время разные потребности и фамилии.

Люба училась на повара, но говорит, что готова на любую посильную работу

РАЗНЫЕ ФАМИЛИИ, РАЗНЫЕ ИСТОРИИ

«Я - мама двоих детей, одному 8 лет, другому 11 месяцев. Прошу о помощи добрых людей, так как помочь некому. Живем на детское пособие, это 6980 + детские как маме-одиночке – 1100. Снимаем комнату с этих денег и плачу за школу. Сейчас младший болеет ОРВИ, а у меня даже нет денег, чтобы купить лекарства. Да и в понедельник старшему нужно в школу сдать 600 рублей. Помогите, слезно прошу у вас о помощи».

Этому объявлению – два года. Появилось на форуме «Сибмама». Правда, там Любовь сидела под другими фамилиями – Суслова, Макарова…

Некоторые припомнили, что Люба как-то сотрудничала с центром социальной помощи семье и детям «Юнона», и, мол, от этого сотрудничества, у «Юноны» были неприятности.

Мы позвонили в центр.

- Мне ничего такого не известно. А если бы было известно – я бы вам не сказал. Мы соблюдаем конфиденциальность, - коротко ответил замдиректора Виталий Салунин.

Зато вне центра нашлись информированные люди.

- Она собирала помощь деткам из «Юноны». Собирала вместе с мужем. И указывала детей, которых вообще не было. Писала, допустим, «Владик, 14 лет, хочет то-то», «Аня хочет то-то». Некоторые дети реально были, а некоторых даже не существовало. Кто-то к Новому году передал для детей много сенсорных телефонов, а она их не привезла, - припомнила жительница Бердска по имени Лариса. – Потом в интернете написала, что в Черепаново проживает женщина, у которой восемь детей, и которых кормить нечем. Выставила свою карту, ей стали кидать деньги. А оказалось, что такой семьи в Черепаново вообще не существует. Есть еще организация в Бердске – «100 друзей». Любе там давали одежду для детей, но потом поняли, что ей нужны только деньги.

В интернете многие помнят Любу. Фото: Сибмама.

«ЗА КВАРТИРУ НЕ ПЛАТИЛА, ВРАЛА, ЧТО ИДТИ НЕКУДА»

Что известно о Любе со слов бердчан? Двое детей – это правда. Дважды была замужем. У нее есть мать и сестры, с которыми женщина не живет. Кочует по съемным квартирам.

- У меня муж сдает жилье. Мы ей сдали квартиру, она нам перестала платить деньги. И долгов оставила в этой квартире за свет и прочее, - вспомнила Любу еще одна местная жительница. - Она, вообще, не платила несколько месяцев, мы все ждали, когда же съедет. Она врала что некуда. Потом мне сказали, что у нее мама здесь живет. Я ей сказала: «к маме езжайте!»

Говорят, что женщине – немного за тридцать. Училась на повара.

- Она никогда в жизни не работала, всю жизнь попрошайничает, - рассказала Радио «Комсомольская правда» Любина одногруппница. - Она и мне предлагала: «пойдем в «100 друзей», попроси, они тебе денег дадут. А зачем мне это надо?

«РАБОТАЮ БЕЗ СТРАХОВКИ, ДУМАЮ О СЫНОЧКАХ»

Звоним самой Любе. Она от звонков не прячется, на вопросы отвечает.

- Эти роллы я для ребенка заказывала, - снова говорит женщина. - У меня ключ тогда поломался, часть его осталась в замке. Я не могла выйти, чтобы купить детям поесть. От лекарств остались деньги, вот и заказала… Я за эти деньги окна мою. И на 7, и на 8, и на 9 этажах. Без страховки мою, думаю о своих сыночках. Устала. Спина болит, но не показываю им.

- А что с ребенком? Если он болен, разве ему не положены лекарства бесплатно?

Женщина написала, что готова отработать помощь Фото: vc.com.

- Пока мы не оформим инвалидность, нам никакие лекарства не положены. 6 мая поедем к врачу.

- Но лекарства вы уже покупали? Не дожидаясь рекомендации доктора?

- У него была угроза эпилепсии, нас записал на 6 мая. Но эпилепсия проявилась раньше, я не могла ждать. Хотела помочь ребенку, решила купить лекарство самое лучшее.

- Ребенок принимал это лекарство?

- Нет, ко мне пришел Марк (судя по объяснению, некий знакомый из интернета – Прим. Ред.) и сказал, что не нужны эти лекарства.

Из разговора выясняем, что врач лекарства, на которое собирали деньги, не прописывал. Женщина про препарат то ли в интернете вычитала, то ли знакомый посоветовал… Говорит, деньги потратила не него, но чека показать нам не смогла…

В свое оправдание женщина подчеркивает, что у нее самой - инвалидность. Получает пенсию - 8800 рублей. Еще 15 тысяч каждый месяц платит бывший муж. Из этих денег 11 тысяч отдает за квартиру, 3300 – по кредиту.

- А что у вас за история с центром «Юнона»? Говорят, что кто-то из спонсоров приготовил в подарок детям мобильные телефоны, и вы их не довезли, – спрашивает мы.

- Я три года там занималась. В первый раз на Новый год купила туда костюм деда Мороза, во второй раз устроила детям отдых в развлекательном центре в Бердске. На третий год надо было детям подарки забрать. А я как раз с мужем разводилась, тяжело было. Мне на «Сибмаме» девушка пишет: «я на машине, могу забрать подарки». Я, конечно, приняла эту помощь. Когда срок подошел отдавать эти подарки, она куда-то скрылась. Но на Рождество я привезла другие подарки – велик двухколесный, игрушки, куклы, железную дорогу, сладкие подарки… А меня выставили, что я, якобы – мошенница. Если бs была мошенницей, три года бы не занималась.

- На эту девушку, которая вас обманула, вы заявление написали?

- Нет. Меня на сайте заблокировали, и никаких ее контактов не осталось.

- Еще жалуются люди, что вы для своих детей одежду просили, а потом продавали ее. И говорят, местный храм вам помогал, а потом отказал….

- Все детские вещи я отдавала просто так. В интернете писала «отдам даром». А храм мне предоставлял жилье с условием, что я буду там одна жить с ребенком. Я тогда познакомилась с человеком, он был у меня в гостях. А они приехали ко мне, увидели, что человек у меня в гостях, сказали: «У нас так не делается»...

«Хотела для своего ребенка лекарства самые-самые лучшие» - женщину, которая просила помощи для больного сына, обвиняют в мошенничестве. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

А ОПЕКА В КУРСЕ?

«Комсомольская правда» намерена и дальше разбираться в этой истории. Но считаем, что далее разбираться нужно вместе с компетентными органами. Если у детей украли новогодние подарки, собранные под эгидой бюджетной организации, то возникает вопрос к «Юноне»: вы в полицию заявляли? Где эта таинственная девушка с чужими мобильными телефонами? Может, Люба поможет найти таинственную незнакомку и, заодно, восстановит свою репутацию (если она, действительно, чиста).

Возникают вопросы к органам опеки. У ребенка – болезнь. Мама то собирает деньги на лекарства и покупает их, то отказывается их давать ребенку, поскольку отсоветовал некий знакомый. Это нормально? Вы, вообще, в курсе о существовании этой семьи? И насколько она благополучна?

Просим органы полиции и опеки считать данную публикацию официальным обращением и поводом для проведения проверки. О ее результатах сообщите, пожалуйста, в редакцию.

А мы продолжаем искать свидетелей. Ждем от них звонков в прямой эфир Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Обсудим тему 6 мая в программе «Говорит Новосибирск!» Слушайте с 8 до 10 на 98,3 FM, или онлайн на www.nsk.kp.ru/radio. Телефон: (383) 289-99-33.