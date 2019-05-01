Из пыльного книгохранилища - в медиацентр

БИБЛИОТЕКАРЬ - РАБОТА ТВОРЧЕСКАЯ

Не мудреными книжными лабиринтами с тусклым светом, а просторным помещением с картинами из бересты и с манекенами в театральных костюмах - так встретила нас современная детская библиотека в Калининском районе. На стене шла трансляция панорамы жилмассива Снегири, заснятой с высоты птичьего полета, рядом сотрудники библиотеки пытались совладать с новой аппаратурой. Казалось бы, вездесущий интернет окончательно одержал победу над книгами и газетами и поток читателей вот-вот должен иссякнуть.

Но на деле библиотеки задышали новой жизнью - так, библиотека имени Братьев Гримм превратилась в полноценный важный культурный центр для ребятишек быстрорастущего микрорайона. С появлением новых технологий библиотекари стали больше времени отдавать творчеству, работе по продвижению книг, проведению интересных просветительских мероприятий.

За несколько месяцев детская библиотека претерпела полный апгрейд.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

-У нас здесь и арт-салон есть, и кунсткамера скульптур литературных героев, и живой музей автографов, мы проводим мастер-классы, делаем театральные постановки, - делится заведующая Ирина Незнамова, возглавляющая учреждение более 20 лет. В нашей библиотеке 2480 читателей, книжный фонд составляет 15 тысяч экземпляров.

СВЕТЛО, ТЕПЛО, УДОБНО

Библиотека должна быть современной не только по духу, но и по оснащению. Накануне юбилея в учреждении прошел капитальный ремонт - первый за 30 лет существования. Трудный хозяйственный вопрос помог решить депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев.

- Библиотека пользуется большой популярностью, здесь всегда очень много детей. На личных приемах многие жители района просили меня привести помещение в порядок. Сейчас здесь все новое: потолок, стены, пол. Старые деревянные окна тоже заменили. Также сделали косметический ремонт. Уже закупили новые стеллажи и постепенно их привозим, - рассказал депутат.

Сейчас главная задача - избавиться от прижившегося стереотипа. От убеждения, что деятельность библиотеки может быть связана только с книгами, нужно уходить.

Игорь Атякшев.

По словам Игоря Атякшева, в этом году будет полностью решен материально-технический вопрос. Депутат особо подчеркнул, что повышение популярности библиотеки, привлечение новых посетителей - такая же важная работа, как и обеспечение в ней комфортных условий. В современных библиотеках особая атмосфера: сегодня это не обычное книгохранилище, где постоянно шикают.

- Живую книгу приятно держать в руках. Чтение - это развитие, расширение кругозора и передача жизненного опыта. Я и сам стараюсь регулярно читать и перечитывать, например, книги классиков из школьной программы - и каждый раз открываю для себя что-то новое, - поделился Игорь Атякшев.