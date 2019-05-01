Четверть века - на службе избирателям

народных депутатов до образования законодательного органа власти Новосибирской области». Чтобы создать праздничное настроение у всех собравшихся, творческие коллективы области выступили с концертными номерами.

В большом зале ведущие торжества напомнили, что ровно 25 лет назад - 26 апреля 1994 года - состоялась первая сессия первого созыва Новосибирского областного Совета депутатов.

С поздравлениями к депутатам обратились губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда, члены Совета Федерации Федерального собрания РФ от Новосибирской области Владимир Лаптев и Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, прокурор Новосибирской области Яков Хорошев.

- Примечательно, что сегодня во многих уголках нашей большой страны мы слышим слова о том, что депутаты Новосибирской области находились в авангарде, становились первопроходцами в становлении законодательной системы на региональном уровне, а многие инициативы были приняты и для разработки федерального законодательства, - подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор поздравил депутатов Законодательного собрания всех созывов, отметив, что юбилей - это событие для всей Новосибирской области.

Выступил с поздравлениями в адрес депутатов и их коллега из первого созыва, а сейчас мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он напомнил, что в свое время именно областные законодатели разбирались с вопросами ведения муниципалитетов, «а учебников, где можно было бы что-то прочитать, не было». Мэр Новосибирска вручил спикеру Законодательного собрания Андрею Шимкиву историческую фотографию стройки здания областного парламента. Наград, заслуженных и почетных, было в этот день, надо сказать, много -руководителям регионального парламента, депутатам, ветеранам.

С напутственным словом к законодателям региона обратился первый спикер областного парламента Анатолий Сычев:

- Позади четверть века выстраивания основ регионального законотворчества, годы формирования бесценного опыта, плодотворной законотворческой деятельности депутатского корпуса. С нами выросло и повзрослело целое поколение граждан страны. Все 25 лет мы с вами живем в новом государстве, где за эти годы была сформирована прочная правовая основа для успешного социально-экономического развития государства.

В завершение торжественного собрания слово было предоставлено председателю Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву:

- Депутата - не в смысле значения этого слова, а в смысле миссии, задачи, которую это слово подразумевает, - растят здесь. Растят в уважении к каждой букве и запятой закона. В уважении к мнению коллег. В безусловном уважении и внимании к любой, даже самой малой, проблеме на своем округе. Поэтому я прежде всего хочу поблагодарить и каждого из вас, и в целом депутатскую профессиональную школу - подчеркну, на мой взгляд, лучшую депутатскую школу страны - в том числе и за свое становление здесь.