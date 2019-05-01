Как Новосибирск встречал Первомай полвека назад

1 мая в Новосибирске - один из самых любимых праздников: в этом году в столице Сибири будет и два шествия, и запуск фонтана на площади Пименова. А корреспонденты «Комсомолки» вместе с сотрудником Музея города Новосибирска Игорем Миновым посмотрели архивные фото и вспомнили, как новосибирцы праздновали 1 Мая в прошлом веке.

Демонстрация на базарной площади. 1933 год. Фото: Музей города Новосибирска.

И ВОЕННЫЕ, И СПОРТСМЕНЫ

- Солидарности трудящихся, может, и не было, но нас никто на эти шествия силой не гнал. Зато было ощущение единения, весна жизни, дружба, молодость, - сотрудник музея начинает рассказ о новосибирских первомайских демонстрациях с собственных воспоминаний. А потом переключается на кинохроники. Сюжеты сохранились в пыльных музейных архивах - видно, как многолюдно, пафосно проходили митинги в прошлом веке.

До 1968 года обязательным элементом празднования 1 Мая был военный парад, он проходил на площади Ленина. Военные, техника - все это демонстрировалось в самом начале праздника, а потом шла колонна рабочих. Когда же в стране начали праздновать День Победы, парады перекочевали туда. И Первомай стал истинным праздником рабочих.

- В более поздние советские времена в традицию празднования вошли физкультурные парады. В 1953 году на площади Ленина в первомайский день проводились соревнования по фигурной езде на мотоциклах - они выписывали восьмерки колесами, выделывали прочие трюки, - опираясь на кинохроники, рассказывает Игорь Минов и переключается на собственные воспоминания: - Я сам захватил советские времена и прекрасно помню знаменитые интернедели и маевки в Академгородке. Тогда эти мероприятия задумывались как политические акции, а с течением времени превратились в рок-концерты. А поначалу больше выступали барды, клубы политической песни. Маевка - это чисто новосибирское явление, придуманное в НГУ.

Кадр 1934 года, на заднем фоне виден купол будущего театра оперы и балета. Фото: Музей города Новосибирска.

ИСТОКИ «МОНСТРАЦИИ»

Как тут не вспомнить нынешнее молодежное шествие - «Монстрацию». Сегодня часто говорят, что этот карнавал берет начало с академгородковских шествий.

- Это предположение абсолютно логично. Я сам участвовал в тех маевках. Помню, часто политические лозунги перемежались с шуточными и гротескными, - говорит Игорь Минов.

Подтверждает это и Анастасия Безносова-Близнюк, дочь активистов академгородковского клуба «Под интегралом»:

- Прообраз «Монстрации» - шествие участников клуба «Под интегралом», организованное во время первомайской демонстрации в 1960-х годах. Это было время оттепели, и в Сибири, далеко от Москвы и под покровительством основателя Академгородка М. А. Лаврентьева, можно было позволить себе больше вольности и креатива. Поэтому молодые ученые шли по Морскому проспекту и несли не портреты и привычные лозунги «Слава КПСС», а другие: «Перекуем мечи на Интеграло», «Люди, интегрируйтесь!», «Да здравствуют молодежные клубы!», «Радость - народу!». В общем, наши шествия изрядно выбивались из череды благостного единообразия.

Так выглядел Первомайский район, фото сделано в период с 1934 по 1937 год. Фото: Музей города Новосибирска.

ВЫГОНЯЛИ ВСЕХ

Под одной из архивных фотографий мы обнаружили подпись: «Праздник открылся парадом войск Новосибирского гарнизона, затем прошла демонстрация по Красному проспекту, в которой приняли участие свыше 100 тысяч человек». Представить такое количество людей сложно. Мы спросили у историка, возможно ли такое в принципе, все-таки фото датировано 1936 годом…

- Не уверен, что именно 100 тысяч, - размышляет Игорь Минов. - Это надо было все население города - и больное, и хромое - выгнать на улицы, но десятки тысяч выходили однозначно. Даже в мое время число участников было огромным. Я когда-то жил в доме, окна которого выходили на площадь Ленина. Шествие начиналось в 10 часов утра и заканчивалось в 2 часа дня… Можете представить, сколько людей могло пройти за это время по широкому проспекту.

Однако разнарядки действительно имели место - не только по зову сердца люди приходили на демонстрации. Списки сверялись, тех, кто не пришел, призывали к ответу. Но, как говорят современники, не было какого-то чудовищного неприятия этих шествий. Это был праздник, который перетекал из всеобщего шествия во дворы, переулки, квартиры…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы публикуем отрывок из воспоминаний жительницы Академгородка Ольги Запреевой. В своем небольшом очерке на страницах сайта Интегрального музея-квартиры она вспоминает прошлое, есть эпизод и о Первомае.

Мой Городок, которого нет…

Население было еще небольшим, все были молоды, полны надежд и планов, знали друг друга в лицо и называли Городок большой деревней. Поэтому выход на первомайскую демонстрацию воспринимался, в первую очередь, как возможность встретиться с друзьями и знакомыми, обменяться последними новостями, пригласить кого-то в гости, ведь тогда мало кто мог похвастаться наличием домашнего телефона. Для детей это тоже был праздник, ведь повсюду царили улыбки, смех, играла музыка. Морской проспект был украшен флажками, вокруг было море надувных шаров - желтых, красных, голубых… А еще - круглых или напоминающих сосиску. Многие держали в руках распустившиеся березовые веточки, украшенные белыми или розовыми бумажными цветочками. Словом, это был настоящий праздник весны. Если стояла теплая солнечная погода, шумные компании или просто семьи тянулись либо в Золотую долину, где за речушкой Зырянкой была большая поляна, на которой можно было устроить пикник, либо на пляж.