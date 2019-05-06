2019-05-06T06:28:12+03:00
Общество

Юные предприниматели предложили идеи по улучшению фуд-корта МЕГИ Новосибирск

11 апреля торговый центр МЕГА Новосибирск и Школа юных предпринимателей Teen Jobs провели креативную сессию, посвященную созданию современных гастрономических пространств. Более 70 детей от 10 до 17 лет предложили идеи по созданию фуд-корта будущего
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После знакомства с командой администрации торгового центра и вступительной лекции Валентины Воронцовой, управляющей МЕГОЙ Новосибирск, юные предприниматели должны были разделиться на 9 команд и придумать проект на тему «Фуд-корт будущего как место для ваших встреч».

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На протяжении трех часов юные предприниматели придумывали, обсуждали, рисовали и записывали. Многие из предложенных идей поразили как своей очевидностью и простотой в реализации, так и масштабом и глубоким пониманием поставленной задачи. Один из участников предложил сделать бесплатные порционные соусы для фастфуда с логотипом МЕГИ. Также одна из команд озвучила идею создания зеленой лаундж-зоны под стеклянным куполом, расположенной на крыше прямо над фуд-кортом.

Члены жюри не смогли выбрать одного победителя. Было принято решение присвоить победу двум командам, идеи которых станут частью проекта по обновлению фуд-предложения в МЕГЕ.

- Дети - это наше будущее, ведь именно ради них мы строим и создаем. Так почему бы не попросить их помочь нам пофантазировать на тему того, что будет для них актуально в обозримом будущем? - комментирует Валентина Воронцова, управляющая МЕГОЙ Новосибирск.

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О торговых центрах МЕГА

Торговые центры МЕГА - проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «ИКЕА» в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин «ИКЕА». В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru

За дополнительной информацией обращайтесь в PR-агентство Market Group к Алене Богословской по тел. 8-495-660-62-47, e-mail: alena.bogoslovskaya@sn-mg.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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