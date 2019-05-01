Золотая Нива - доступнее, чем комфорткласс

Стоит закрыть глянцевый проспект с рекламой очередного комплекса, как сказка заканчивается: кругом бетонные «скворечники», нет ни детских площадок, ни школ поблизости. А транспортная доступность - отдельный разговор… И если средства на покупку новостройки уже потрачены, то остается лишь жить в ожидании чуда, вдруг застройщик все-таки выполнит свои обещания. Согласитесь, нормально, когда вам хочется всего и сразу за свои кровные: и большую жилплощадь, и приличный вид из окна. И чтобы купленная квартира не оказалась просто коробкой, во дворе которой постоянно громоздятся машины, а была настоящим оазисом в центре мегаполиса.

ЖК Золотая Нива расположен между двумя станциями метро - «Березовая роща» и «Золотая нива», недалеко от торгового центра «Сибирский Молл». С одной стороны - улица Кошурникова, с другой - улица А. Лежена.

Все нужное рядом с домом

У ЖК Золотая Нива есть все шансы стать знаковым местом в Дзержинском районе. Недавно Единый реестр застройщиков наградил ее титулом «Самый крупный строящийся жилой комплекс в городе». А если принять во внимание, что первый дом обещают построить всего за год (хотя площадка простояла в ожидании надежного инвестора почти 10 лет), то сомнений в том, куда переехать, не остается. Кстати, среди весомых аргументов для покупки квартиры именно здесь - транспорт. До метро - 10 минут, до автобусной остановки - и того меньше. Не нужно штурмом брать автобусы и думать, как же добраться с работы домой.

Другое безусловное преимущество - все необходимое под рукой. Как только в районе появилось метро, и без того насыщенная общественная жизнь забурлила: открылись новые магазины и кафе, спорткомплексы и салоны красоты. Кстати, застройщик ЖК Золотая Нива - «СибирьИнвест» - построит здесь настоящий бассейн, пока что единственный в этом районе. Здесь будут школа плавания для детей, фитнес-секции и спа. А прямо во дворе дома появятся несколько велодорожек.

Летом 2018 года здесь начались подготовительные работы, а уже в ноябре девелопер объявил о старте продаж первых квартир. Городские власти не скрывали своей радости: судьба заброшенного Колизея (именно на его месте и растет ударными темпами ЖК Золотая Нива) решалась долго, и хорошо, что история получила достойный финал. Застройщик имеет многолетнюю надежную репутацию, а значит, бояться повторения ошибок не стоит. В Новосибирске он реализовал более десятка объектов, среди которых несколько относят к элитным. И каждый из них - особенный.

Из весомых плюсов - транспорт. До метро - 10 минут, до автобусной остановки - и того меньше. То есть новостройка сразу же становится привлекательной из-за своей доступности. Не нужно штурмом брать автобусы и думать, как же добраться до квартиры своей мечт

Вот лишь несколько отзывов от счастливых горожан, вложивших свои средства в новостройки от «СибирьИнвест».

Жилой комплекс MilkHouse:

- Купили двухкомнатную квартиру в этом доме. Это - космос! Большой ухоженный двор, фонтан, а для машин - подземный паркинг. На территории видеонаблюдение, поэтому посторонние сюда не ходят. Живем в центре, все рядом.

ЖК Гринарт:

- Очень хорошее месторасположение дома - близко к центру, рядом с метро, а под окном - настоящий парк. И это мы не про «Березовую рощу», а про собственный двор - деревьев не меньше сотни! Кстати, зеленого цвета здесь не только ели, но и лоджии, застекленные застройщиком.

ЖК Маковского:

- Жить недалеко от центра и при этом наслаждаться видом на реку - мечта жителя мегаполиса. А в этом жилом комплексе мечта стала реальностью.

ЖК Ядринцевский Квартал:

- Престижный район с развитой инфраструктурой, а самое главное - под боком Центральный парк и ТРЦ «Аура». Вокруг много музеев, театров, а для детей - школа и детский сад.

И вот с таким багажом «СибирьИнвест» берется за новую площадку. Очень быстро здесь вырастут три 25-этажных дома с просторными квартирами. В проекте есть подземный паркинг и большая гостевая парковка, бассейн, про который мы уже упоминали, и огромный двор с велодорожками. Собственно, вот она, правда комфортной жизни - европейский стандарт качества, который станет ближе и понятнее сибирякам, живущим в Дзержинском районе.

Для выезда с территории комплекса улицы Кошурникова и А. Лежена расширят дополнительными полосами. Предполагается, что свои машины водители спрячут в подземный паркинг, а у владельцев квартир будет возможность попасть в подъезд с двух различных сквозных

Обреченный на успех

Итак, повторим, площадка расположена между двумя станциями метро - «Березовая роща» и «Золотая нива», недалеко от торгового центра «Сибирский Молл». Все нужное - рядом: продуктовые магазины, детские сады и школы, поликлиники. И даже два парка в 15 минутах езды. Кстати, фишка застройщика - много зелени во дворе - предусмотрена и в этом проекте. Еще из приятных бонусов: на нулевых этажах обустроят места для хранения велосипедов и автошин, а на первом - колясочные. И конечно же, пункт охраны. В общем, живи, ни о чем не беспокоясь!

Ну а теперь о тех самых метрах, которых хотелось бы иметь больше, но по приемлемой цене... Как уверяет застройщик, «трешки» и четырехкомнатные квартиры в первом доме будут максимально доступными: от 54 тысяч рублей за «квадрат». Похоже, этот проект обречен на успех: все необходимое и по выгодной цене!

Досье «КП»

Что мы знаем о застройщике?

По данным гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), строительная компания «СибирьИнвест» входит в десятку ведущих застройщиков города. Ее проекты - постоянные участники рейтингов лучших новостроек Новосибирска, а один из последних объектов - ЖК MilkHouse - в 2017 году занял первую строчку в топ-10 по версии экспертов «КС». Напомним, тогда MilkHouse, набрав 126 баллов, обогнал MONTBLANC, Жуковку и проект на улице Декабристов.

Комментарий эксперта

Автор и ведущий программы «Рейтинг Николаева» на Радио «Комсомольская правда»:

- Компании не привыкать конкурировать и с застройщиками, и со вторичным жильем в центральной части города. Думаю, проблем с реализацией у «СибирьИнвест» не будет.

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