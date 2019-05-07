2019-05-07T12:54:28+03:00
Общество

АО «РЭС» продолжает работу по профессиональной ориентации выпускников образовательных учреждений

В зоне ответственности акционерного общества «Региональные электрические сети» находится масштабное электросетевое хозяйство, расположенное на территории всей Новосибирской области, которое требует постоянного качественного профессионального обслуживания
Поделиться:
Для Общества особое значение имеет развитие кадрового потенциала предприятия.Для Общества особое значение имеет развитие кадрового потенциала предприятия.
Изменить размер текста:

В рамках этой планомерной работы специалисты АО «РЭС» уделяют пристальное внимание профессиональной ориентации старшекурсников и выпускников профильных образовательных учреждений региона. Наряду с проведением лекций по различным аспектам производственной деятельности в учебных заведениях и организацией экскурсий на энергообъекты Общество ежегодно участвует в различных встречах со студенческим сообществом по вопросам трудоустройства на предприятие.

Весной 2019 года сотрудники АО «РЭС» приняли участие в очередных мероприятиях, организованных в рамках «Ярмарки вакансий - 2019». На встречах, прошедших в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» и ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж», специалисты из числа руководящего состава филиалов АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» и «Восточные электрические сети» рассказали студентам о профессиях, востребованных в Обществе, структуре предприятия, социальных гарантиях и уровне заработной платы, а также требованиям к кандидатам на вакантные должности.

Всего на этих мероприятиях побывало почти 300 студентов, которые живо интересовались различными аспектами трудовой деятельности и социальной сферы, в том числе возможностью прохождения практики в электросетевой компании, перечнем открытых вакансий, уровнем зарплаты и перспективами карьерного роста.

В целом проведение подобных мероприятий способствует более качественному процессу повышения внутренней мотивации студентов к осознанному выбору профессии, а работодателям позволяет сформировать актуальные профессиональные требования к выпускникам. В рамках развития кадрового потенциала АО «РЭС» намерено и дальше продолжать деятельность, направленную на профессиональную ориентацию выпускников и старшекурсников профильных образовательных учреждений Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Ползком за медалями: в Новосибирске выберут «Маленького чемпиона»
Бабушка на палочке: пенсионерка победила в конкурсе танцев на шесте
К 2024 году все новосибирские школьники будут учиться в одну смену
В ДТП пострадал грудной ребенок: в Новосибирске столкнулись иномарка и ГАЗель
По Новосибирску прокатилась массовая волна минирований: полицейские ищут взрывчатку в торговых центрах
16 документов: горожанам показали, как Ново-Николаевск стал Новосибирском
Задержан похититель виски
Погода на 9 мая в Новосибирске: тепло сменится грозами
«Мертвых душ» не было: директор сузунского дома творчества доказал свою невиновность
Грузчик из Новосибирской области снялся в сериале со Светланой Ходченковой
Ленина за Сталина: светская львица одобрила памятник вождю в Новосибирске
Двери вышибло: жители ОбъГЭСа из-за взрыва остались без света
«У детей есть площадка, а у животных нет»: владельцы собак выступили против молодой мамы
Играть и грызть: японцы подарили белым медведям из новосибирского зоопарка трубу с пожеланиями
Упал в море: новосибирский парапланерист погиб в Турции
«Гвардейцы» не пропустили огонь
«Галамарт» открывается в новосибирском ТРК «Ройял Парк»
Разобрали пол подъезда: спасатели вытащили из-под бетонных плит перепуганную кошку
«Хитро придумано»: на прилавках появились курицы, набитые льдом для веса
Присмотритесь! Полиция ищет трех подозреваемых в убийстве парней
Погода на день в Новосибирске: 7 мая будет жарко
От изоленты до ремонта: треснувший столб на Затулинке все-таки починили
Шанс для бельчонка: волонтеры выхаживают малыша с парализованной лапкой
Транспорт на Радоницу 2019: в Новосибирске по кладбищам пустят «Газели»
Лучший почтальон живет в Дзержинском районе
«Гвардейцу» нужна помощь!
В десяточку! Новосибирские парапланеристы показали высший класс в небе Алтая