АО «РЭС» продолжает работу по профессиональной ориентации выпускников образовательных учреждений

В рамках этой планомерной работы специалисты АО «РЭС» уделяют пристальное внимание профессиональной ориентации старшекурсников и выпускников профильных образовательных учреждений региона. Наряду с проведением лекций по различным аспектам производственной деятельности в учебных заведениях и организацией экскурсий на энергообъекты Общество ежегодно участвует в различных встречах со студенческим сообществом по вопросам трудоустройства на предприятие.

Весной 2019 года сотрудники АО «РЭС» приняли участие в очередных мероприятиях, организованных в рамках «Ярмарки вакансий - 2019». На встречах, прошедших в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» и ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж», специалисты из числа руководящего состава филиалов АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» и «Восточные электрические сети» рассказали студентам о профессиях, востребованных в Обществе, структуре предприятия, социальных гарантиях и уровне заработной платы, а также требованиям к кандидатам на вакантные должности.

Всего на этих мероприятиях побывало почти 300 студентов, которые живо интересовались различными аспектами трудовой деятельности и социальной сферы, в том числе возможностью прохождения практики в электросетевой компании, перечнем открытых вакансий, уровнем зарплаты и перспективами карьерного роста.

В целом проведение подобных мероприятий способствует более качественному процессу повышения внутренней мотивации студентов к осознанному выбору профессии, а работодателям позволяет сформировать актуальные профессиональные требования к выпускникам. В рамках развития кадрового потенциала АО «РЭС» намерено и дальше продолжать деятельность, направленную на профессиональную ориентацию выпускников и старшекурсников профильных образовательных учреждений Новосибирской области.