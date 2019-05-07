«Галамарт» открывается в новосибирском ТРК «Ройял Парк»

В этот же день праздничное открытие «Галамарта» состоится и в новосибирском ТЦ «Тетрис»: там будут свои сюрпризы для покупателей, а в ТРК «Ройял Парк» - свои. Так, светодиодная лампочка в этот день будет стоить 19 рублей, стиральный порошок Losk (3 кг) - 99 рублей, электрический чайник - 199 рублей, сушилка для белья - 249 рублей, литая сковорода - 299 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить карту на скидку 15% (будет действовать с 13 по 27 мая). Также в магазине состоится презентация бытовой техники от ТМ Leben - это товары для дома и кухни, а также для здоровья и красоты.

В 19.00 у гостей будет возможность получить подарки для дома - например, набор столовой посуды или погружной блендер. Ну а главные презенты праздничного открытия - денежные сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

Адрес магазина: Новосибирск, ТРК «Ройял Парк», Красный пр-т, 101, цокольный этаж

Время работы: с 10.00 до 22.00

Праздничное открытие: 11 мая с 10.00 до 19.00

Сайт: galamart.ru

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