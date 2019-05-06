«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»

Супруги выгуливали собаку. Стаффорд был без намордника. Участковый сделал замечание, хозяева поспешили капитулировать, полицейский - за ними. Попытался остановить - началась потасовка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707113" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске супругов судят за оскорбление и драку с полицейским.Вадим АЛЕКСЕЕВ

Есть фрагменты видео, но зрители оценивают его по-разному. Одни считают, что мирную чету атаковал пьяный коп, другие уверены, что офицер действовал законно, а обнаглевшие собачники полезли на рожон. Судят именно их. Константина Плотникова и Ларису Кулешову обвиняют в оскорблении и насилии в отношении полицейского, который прошел медэкспертизу и оказался трезв.

Супруги защищаются, твердят, что невиновны. С самого начала истории они дали подробное интервью в эфире Радио «Комсомольская правда». Участковый же до сих пор молчал - погоны не позволяют комментировать инцидент публично. Но на суде он дал показания. Говорит, 4 января с утра заявок не было, поэтому он вышел на территорию…

Константин уверяет, что стал жертвой полицейского, СКР считает иначе.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Уже издалека видел, что идет мужчина с собакой. Собака - на длинном поводке без намордника, назойливо приставала к гражданам. Не кусала, не лаяла, но обнюхивала. К женщине пожилой пристала. Та, увидев меня, указала на собаку и попросила: «Обратите внимание», - говорил на суде Евгений Будуква.

Когда участковый приблизился, хозяйка собаки была в аптеке, а хозяин отогревал питомцу замерзшие лапы.

«Подчинись и потом жалуйся в прокуратуру» - экс-участковый прокомментировал дело о собаке без намордника. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Подойдя к мужчине, я к нему обратился. Как положено, представился. Объяснил, что его собака пугает граждан, спросил, где намордник. Мужчина меня однозначно услышал, но проигнорировал, - дал показания участковый.

Лариса билась за своего мужа и попала под уголовное дело.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Видя, что незнакомец не реагирует, полицейский вновь поинтересовался, где намордник.

- Он встал, поднял голову и сразу ответил грубо, - вспоминает участковый. - Я ему объяснил, что он должен проследовать со мной в отдел полиции - будем материал составлять по статье 4.5 закона НСО о выгуле собаки без намордника. Мужчина отказался.

Этот момент вызывает споры даже у опытных юристов. Одни считают, что нарушение налицо, другие уверены, что поводка было достаточно, а за отсутствие намордника людей нельзя привлекать.

Полное видео инцидента с полицейским и хозяевами собаки .

При этом статья в областном законе действительно существует. И, пожалуй, да - она звучит так, что всякий может понимать ее по-своему. Дословно: «Вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) влечет наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей».

Идти в отдел хозяин собаки явно не планировал…

- Было сразу очевидно, что мужчина пьян, потому что и запах был, и походка неустойчивая. Он ответил нецензурно. Пока я разговаривал с ним, подошла женщина, как я позже узнал - Кулешова. Сразу, без каких-либо объяснений, набросилась с криками: «Кто такой? Что тебе надо? Иди отсюда, ты пьяный!» Стала меня отдергивать от Плотникова. Вцепилась в мою куртку и держала, пока тот уходил вниз по улице. Я освободился, стал догонять мужчину, кричал Плотникову остановиться. Он поворачивался, нецензурно выражался в мой адрес. Посылал на три буквы. Кулешова шла рядом и на всю улицу кричала, что я якобы пьяный пошел в магазин «Ярче!» за «алкашкой» - за бутылкой, - описал участковый зимние события.

Кстати, сама Лариса не отрицает, что упрекнула полицейского в подпитии. И она по-прежнему утверждает, что участковый был пьян. Это отрицает Следственный комитет: по данным ведомства, выпившим был именно хозяин собаки, но не лейтенант.

В материалах дела есть документы о том, что полицейский был трезв.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- С самого начала я мужчине говорил, что если он не пройдет со мной в отдел полиции, то будет доставляться с применением физической силы, - заострил внимание Будуква на суде и сказал, что вновь догнал хозяина стаффорда. - Когда я его останавливал, собака набросилась на меня, укусила за правую кисть и бросалась много раз. Плотников удерживать ее не хотел или не мог. Собаки делала выпады и на прохожих. Подключалась Кулешова, наносила удары. Хватали меня за одежду. Я принял решение звонить в дежурную часть отдела полиции, вытащил телефон из кармана. В этот момент Кулешова схватила меня за куртку и стала тянуть. При этом кричала Плотникову, чтобы он уходил. Позвонить я не смог. Пока вырывался из рук Кулешовой, Плотников ушел дальше.

Участковый говорит, что снова вырвался от цепкой женщины и настиг ее мужа.

- Он остановился, собака продолжала прыгать, но я от нее уворачивался. Снова достал телефон, чтобы позвонить в дежурную часть. Кулешова накинулась на меня, ударила по руке, схватила за грудки. В этот момент Плотников освободился от моей руки, которой я удерживал его, и ударил меня в висок. У меня с головы слетела шапка, я потерял равновесие, в глазах помутнело, - рассказал на суде Евгений Будуква.

«Накинулась, ударила по руке, схватила за грудки» - участковый дал показания на суде. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Напомним, когда еще зимой эту историю мы разбирали на Радио «Комсомольская правда», в эфир позвонила свидетельница. Она заявила, что видела, как полицейский бьет мужчину. И это было правдой. Но женщина предупреждала, что не в курсе событий, которые предшествовали этим ударам.

- Данные действия я расценил как нападение при исполнении, поэтому принял со своей стороны меры к задержанию, применив физическую силу согласно закону «О полиции», - продолжил на суде участковый. - Нанес Плотникову три удара по спине. Удары были нанесены не в жизненно важные органы - по голове я его не бил, чтобы не было тяжких последствий. Плотников оказался на земле на коленях. В это время собака тоже кидалась на меня, пыталась кусать. Кулешова набрасывалась с кулаками - била меня по лицу, по телу. Я защищался, но никаких ударов ей не наносил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688319" frameborder="0"></iframe> Полицейского обвинили в избиении инвалида из-за собаки.

Дав показания, Будуква предъявил к подсудимым и гражданский иск. По закону у него есть право требовать компенсацию морального вреда. Участковый оценил его в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Впереди - показания свидетелей и самих обвиняемых, а также, вероятно, просмотр видео с места происшествия. Затем суд скажет свое слово.