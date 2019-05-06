2019-05-06T08:35:26+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис учета финансов и аналитики Seeneco в интернет-банк для бизнеса

Сервис позволяет рассчитывать финансовый результат на начало и конец любого периода, составлять развернутые детализированные отчеты
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Пользователям интернет-банка для бизнеса «УРАЛСИБ - бизнес-online» теперь доступен сервис учета финансов и аналитики Seeneco. С помощью сервиса предприниматели могут проанализировать текущее финансовое состояние своей компании, спрогнозировать его дальнейшую динамику и своевременно принять правильные управленческие решения.

Сервис позволяет рассчитывать финансовый результат на начало и конец любого периода, составлять развернутые детализированные отчеты. Все документы можно экспортировать в Excel. В Seeneco можно подключить несколько счетов компании или объединить несколько компаний в группу.

Сервис умеет просчитывать финансовые показатели и рентабельность проекта. Проектный учет можно адаптировать под непроектные типы бизнеса и контролировать эффективность сегментов, направлений, эффективность использования основных средств. Также в сервисе Seeneco есть настраиваемая структура управленческих доходов и расходов, анализ динамики любой статьи выплат и поступлений, прогнозирование возможного кассового разрыва.

Благодаря технологии сквозной авторизации Fintech API клиенты банка могут в один клик авторизоваться в сервисе из интернет-банка. Информация о новых операциях загружается автоматически.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный интернет-банк «УРАЛСИБ - бизнес-online». Предпринимателям уже доступны небанковские сервисы сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc, интернет-бухгалтерия «Мое дело» и другие.

В ближайших планах - интеграция в интернет-банк «УРАЛСИБ - бизнес-online» таких сервисов, как юридические онлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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