2019-04-30T09:28:48+03:00
Общество

Tele2 увеличила скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края

На курортах Белокуриха и Яровое запуск технологии MIMO позволил увеличить скорость передачи данных до 90 Мбит/с
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Сегодня сеть 4G доступна 65% населения Алтайского края.Сегодня сеть 4G доступна 65% населения Алтайского края.
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Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, увеличил емкость LTE-сети в курортных зонах Алтайского края. Компания обеспечила максимальные скорости мобильного интернета 4G на территории популярных туристических мест: Яровое, Белокуриха, Бирюзовая Катунь и «Сибирское подворье».

Для увеличения пропускной способности сети оператор Tele2 применил технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output) - это метод кодирования сигнала, при котором прием и передача данных разделяются, а к каждой антенне подводятся два фидерных кабеля. Эта технология доступна пользователям 4G/LTE и позволяет обеспечить большую емкость сети и хорошие скорости даже при большом количестве пользователей.

На курортах Белокуриха и Яровое запуск технологии MIMO позволил увеличить скорость передачи данных до 90 Мбит/с. На территории Бирюзовой Катуни и в туристическом комплексе «Сибирское подворье» под Белокурихой оператор расширил непрерывную полосу выделенных под 4G/LTE частот в два раза. Это позволило увеличить скорость передачи данных почти втрое.

Сейчас средняя скорость загрузки данных в сети 4G в Алтайском крае в расчете на одного пользователя превышает 20 Мбит/с. Это в пять раз больше, чем нужно, например, для просмотра или ведения онлайн-трансляции в любой из социальных сетей

Евгений Брызгалов, технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

- Летом на курорты Алтайского края приезжают миллионы туристов, и спрос на мобильный интернет и сотовую связь в туристических зонах возрастает многократно. Нам важно, чтобы абоненты Tele2 могли комфортно пользоваться мобильным интернетом в путешествиях. Поэтому к началу майских праздников и сезона отпусков мы модернизировали сеть в популярных местах отдыха. Сегодня сеть 4G доступна 65% населения Алтайского края. Кроме того, мы запустили скоростной мобильный интернет вдоль автодороги от Барнаула до Бийска, которая ведет к основным туристическим местам отдыха. В этом году скоростной мобильный интернет появится и на курорте Завьяловские озера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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