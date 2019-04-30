Покрытия, которые не сотрутся в порошок

Участником круглого стола «Ремонт дорог в Новосибирской области. Когда наши трассы станут европейскими?», который прошел в новосибирской «Комсомолке», был Эльвис Исмаилов - директор ООО «Сибирские промышленные технологии». Компания хорошо известна новосибирским дорожникам и во всей России. Профессионалы говорят, что пропитка для защиты автомобильных трасс, которую производят в компании, позволяет заметно увеличить срок службы - сделал раз, и можешь не возвращаться… По сути дороги будут служить годами и не вызывать раздражение у автомобилистов. Мы решили подробнее узнать о продукции, что называется, из первых уст.

- Эльвис, дорожники говорят о высоком качестве вашей продукции. В чем ее уникальность и новизна?

- Мы на рынке с 2015 года. Производство находится в городе Бердске. Очень важно, что мы производим нашу продукцию из российских, в частности новосибирских материалов. Соответственно, работаем мы, есть работа и в других отраслях нашей экономики, люди заняты, производят продукцию, платят налоги…

Эльвис Исмаилов, директор ООО «Сибирские промышленные технологии».Фото: Динара САМОХВАЛОВА

Наша компания предлагает для дорожной отрасли готовый продукт, сертифицированный в соответствии с законодательством РФ и ТС. Все сертификаты получены благодаря практическим испытаниям на дорогах, выполненных из различных материалов, с различным уровнем нагрузки и интенсивности движения во всех климатических зонах нашей страны. Материал включен в федеральный классификатор строительных ресурсов под эгидой Министерства строительства и ЖКХ РФ.

При этом «пропитка» - достаточно общее название для целой линейки продуктов, которые мы выпускаем в соответствии с условиями заказчика. Не существует универсального состава, условно говоря, для Якутии и Краснодарского края. Везде своя специфика по воздействию климатических условий. И благодаря накопленному опыту мы сегодня готовы предложить решения для самых требовательных заказчиков.

Название нашей продукции «Пропитка специальная для гидрофобной и абразивной защиты автомобильных дорог, бетонных, железобетонных конструкций и сооружений» говорит о том, что она не только предотвращает попадание воды в толщу полотна дороги, но и образует монолитный поверхностный слой, устойчивый к механическому истиранию, что ведет к уменьшению образования колеи на дороге и выкрашивания поверхности.

Говоря об уникальности, могу сказать только одно: из представленных на рынке подобных продуктов и технологий наша компания ЕДИНСТВЕННАЯ, кто несет гарантийные обязательства по обработанному полотну. Срок гарантии - 3 года.

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- Кто ваши главные заказчики ?

- Наша продукция направлена в первую очередь на работу с государственными заказчиками. И обоснование ее стоимости сделано в соответствии с законодательством РФ. Стоимость обусловлена и стоимостью материалов, которые мы закупаем, и различными накладными расходами, в том числе и необходимостью поддерживать достойный уровень зарплат сотрудников, а он выше среднего значения по региону.

Плюс к этому необходимо добавить, что мы ведем бизнес в правовом поле российского законодательства, а значит, в полном объеме платим налоги в бюджеты всех уровней.

- Говорят, вы стараетесь привлекать к своей работе и различные научные разработки, то есть в буквальном смысле держите руку на пульсе современных дорожных трендов, не только российских практик, но и мировых…

- Если стоять на месте и наслаждаться полученным результатом, можно безнадежно отстать. А время требует постоянного поиска новых решений, увеличения эффективности. Добиться этого можно только с учетом практических знаний и определенного научного опыта. В ближайшее время будем подписывать соглашение о сотрудничестве с Институтом органической химии имени Д. И. Менделеева в Москве. Сегодня нельзя что-то производить, не имея четкой научной базы, тем более в нашей отрасли.

Дорога после использования специального покрытия позволяет заметно увеличить срок службы.

- Теперь хочется заглянуть на вашу производственную кухню. Какие приоритетные задачи вы решаете?

- Приоритет в любом деле - это люди. Сегодня на предприятии создана система поддержки персонала. Постоянно проводятся мероприятия, направленные на улучшение условий труда, повышение промышленной безопасности.

С 2019 года начата инвестиционная программа перевооружения производства. Нельзя выпускать современную и конкурентоспособную продукцию на оборудовании из прошлого века.

Отрадно признавать тот факт, что оборудование, которое мы сейчас закупаем, произведено в России.

- Самое главное - информация для тех, кто решит воспользоваться продукцией вашей компании.

- Основная линейка - это пропитка для гидрофобной и абразивной защиты автомобильных дорог, бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, а также антикоррозионного покрытия для металла, который применяется повсеместно.