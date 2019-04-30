На Новосибирском электродном заводе прошел заводской этап конкурса «Чемпионат рабочих профессий - 2019»

На ЭПМ-НовЭЗ завершился заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019».

Программа чемпионата включала теоретические и практические задания по пяти номинациям: «Слесарь-ремонтник», «Электрогазосварщик», «Машинист крана, стропальщик», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Водитель погрузчика».

Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Водитель погрузчика».

За призовые места в каждой номинации развернулась острая борьба. В практической части конкурса по профессии «Слесарь-ремонтник» участникам предстояла сборка редуктора РМ 250 и запорной арматуры - чугунной задвижки с выдвижным шпинделем. Электрогазосварщики занимались изготовлением ковша для элеватора, а электромонтеры производили монтаж электросхемы реверсивного управления асинхронным электродвигателем.

Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Машинист крана, стропальщик».

В парном конкурсе машинистов крана и стропальщиков мостовой кран грузоподъемностью 5 тонн был оснащен различными грузозахватными приспособлениями. Победитель определялся исходя из точности выполнения работы при перемещении груза по установленному пролету и установки груза в указанном месте.

Водители погрузчика соревновались в скоростном маневрировании задним ходом по «змейке», собирали пирамиду из деревянных ящиков и переносили металлическую трубу с одной П-образной стойки на другую.

Начальник Учебного центра ЭПМ-НовЭЗ Надежда Мазур поблагодарила участников чемпионата за высокий уровень подготовки и мастерство, проявленные в ходе конкурсных испытаний.

Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Призеры чемпионата

Профессия «Слесарь-ремонтник»

I место - Денис Кудряшов

II место - Илья Медведев

II место - Владимир Будорин

Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Слесарь-ремонтник».

Профессия «Электрогазосварщик»

I место - Сергей Чуванов

II место - Алексей Кравец

III место - Иван Григорьев

Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Электрогазосварщик».

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

I место - Максим Федосеев

II место - Вячеслав Николаенко

III место - Александр Давыдов

Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Профессии «Машинист крана» и «Стропальщик»

I место - Наталья Кубашева и Иван Конопелько

II место - Надежда Гришина и Василий Голубков

III место - Ирина Погосян и Виктор Мазур

Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Машинист крана, стропальщик».

Профессия «Водитель погрузчика»

I место - Юрий Назаров

II место - Алексей Шкитин

III место - Виталий Овчинников

Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Водитель погрузчика».

Победители конкурса отправятся 22 мая на Новочеркасский электродный завод, где будет проходить межзаводской финал конкурса «Чемпионат рабочих профессий - 2019» Группы ЭПМ.