На Новосибирском электродном заводе прошел заводской этап конкурса «Чемпионат рабочих профессий - 2019»
На ЭПМ-НовЭЗ завершился заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019».
Программа чемпионата включала теоретические и практические задания по пяти номинациям: «Слесарь-ремонтник», «Электрогазосварщик», «Машинист крана, стропальщик», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Водитель погрузчика».
Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Водитель погрузчика».
За призовые места в каждой номинации развернулась острая борьба. В практической части конкурса по профессии «Слесарь-ремонтник» участникам предстояла сборка редуктора РМ 250 и запорной арматуры - чугунной задвижки с выдвижным шпинделем. Электрогазосварщики занимались изготовлением ковша для элеватора, а электромонтеры производили монтаж электросхемы реверсивного управления асинхронным электродвигателем.
Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Машинист крана, стропальщик».
В парном конкурсе машинистов крана и стропальщиков мостовой кран грузоподъемностью 5 тонн был оснащен различными грузозахватными приспособлениями. Победитель определялся исходя из точности выполнения работы при перемещении груза по установленному пролету и установки груза в указанном месте.
Водители погрузчика соревновались в скоростном маневрировании задним ходом по «змейке», собирали пирамиду из деревянных ящиков и переносили металлическую трубу с одной П-образной стойки на другую.
Начальник Учебного центра ЭПМ-НовЭЗ Надежда Мазур поблагодарила участников чемпионата за высокий уровень подготовки и мастерство, проявленные в ходе конкурсных испытаний.
Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Призеры чемпионата
Профессия «Слесарь-ремонтник»
I место - Денис Кудряшов
II место - Илья Медведев
II место - Владимир Будорин
Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Слесарь-ремонтник».
Профессия «Электрогазосварщик»
I место - Сергей Чуванов
II место - Алексей Кравец
III место - Иван Григорьев
Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Электрогазосварщик».
Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
I место - Максим Федосеев
II место - Вячеслав Николаенко
III место - Александр Давыдов
Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Профессии «Машинист крана» и «Стропальщик»
I место - Наталья Кубашева и Иван Конопелько
II место - Надежда Гришина и Василий Голубков
III место - Ирина Погосян и Виктор Мазур
Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Машинист крана, стропальщик».
Профессия «Водитель погрузчика»
I место - Юрий Назаров
II место - Алексей Шкитин
III место - Виталий Овчинников
Заводской этап конкурса профессионального мастерства «Чемпионат рабочих профессий - 2019» в номинации «Водитель погрузчика».
Победители конкурса отправятся 22 мая на Новочеркасский электродный завод, где будет проходить межзаводской финал конкурса «Чемпионат рабочих профессий - 2019» Группы ЭПМ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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