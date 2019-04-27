«Я сразу, как ее фамилию услышал, понял, кто победит»: детский продюсер разочарован победой Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети»

Зрителей и почитателей шоу «Голос. Дети» сейчас разрывает от эмоций. Многие полагают: Микелла Абрамова - дочка Алсу - победила в финале не заслужено. Первый канал проводит проверку, вроде бы был зафиксирован нереальный скачок в голосовании. Отвернутся ли фанаты от экранов в следующих сезонах – вопрос. Мы же пока решили узнать, что думает о честности теле-шоу музыкальный руководитель из Новосибирска, возивший своих воспитанников на конкурс в Москву ранее.

Александр Церпята сразу заявил, что шоу построено не на честности и справедливости, а на чем-то другом:

- Отбирают далеко не всех достойных ребят. Бывает, кандидат поет отлично, показывает невероятное мастерство, а его не берут. Спрашиваешь потом: «Почему?». Отвечают: «Сильно высокий». То есть по годам ребенок проходит, а по росту нет. Обидно.

На памяти Александра есть другой весьма неприятный случай. Несколько лет назад на прослушивания ездил его подопечный мальчик 12-ти лет. Кастинг прошел, надо было 10 дней жить в Москве, ждать съемок. Когда подошел день выступления новосибирского парнишки, на дверях появилось объявление: «Извините, мы уже всех набрали. Оставшиеся проходят в новый сезон без кастинга». Вроде бы ничего страшного, всякое бывает, но у истории есть продолжение.

На следующий год у мальчика ломается голос. На конкурс он все-таки приезжает, хоть уже и не находится на собственном пике звучания. Мальчика, как было обещано, берут без кастинга, но из итоговой версии программы вырезают. Деньги, эмоции - все растрачено зря.

- Этот парень музыку не бросил, все у него хорошо, мы продолжаем заниматься, у него идеальная техника, идеальный слух, думаю большое музыкальное будущее, - рассказывает Александр Церпята, который в этом году на шоу никого не повез. – Там кастинги проходят в основном те, кто варится вокруг этой модной музыкальной тусовки. В большинстве, конечно, москвичи.

- Но, подождите, там же дети называют города разные: Казань, Барнаeл, Урюпинск… - спрашиваем с недоверием.

Микелла Абрамова."Ты здесь"

- Это в основном города, откуда их родители приехали, а сами ребята всю жизнь в столице провели.

Отношении к победе дочери Алсу у новосибирского продюсера однозначное:

- Я сразу, как ее фамилию услышал, понял, кто победит. Там все так устроено, - без особого расстройства говорит Александр и вспоминает очередную историю о шоу. - Раньше, когда там был другой продюсер. При его центре проводили мастер-классы, назывались они на манер «Как пройти в шоу Голос.Дети». Естественно, там ничего никому не обещали. А денежки собирали…

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