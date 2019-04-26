2019-04-26T08:01:23+03:00
Общество

Завершился ежегодный цикл лекций от специалистов АО «РЭС» для студентов НГТУ

24 апреля 2019 года завершился цикл лекций, которые провели руководители и представители кадрового резерва АО «РЭС» для студентов факультета энергетики (ФЭН) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ)
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У студентов есть живой интерес к общению с преподавателями-практиками.У студентов есть живой интерес к общению с преподавателями-практиками.
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Это одно из ключевых направлений в разностороннем взаимодействии системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области и опорного вуза. В рамках договора о сотрудничестве представители АО «РЭС» ежегодно проводят презентационные лекции для студентов старших курсов ФЭН по различным аспектам производственной деятельности Общества.

В этом году бакалавры и магистранты прослушали лекции по достаточно обширному перечню тем, в том числе:

• «Оперативно-диспетчерское управление» (лектор - заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети»);

• «Эксплуатация распределительных сетей напряжением 0,4 - 10 кВ, в том числе ТП, РП» (лектор - главный инженер филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети»);

• «Устройства релейной защиты и электроавтоматики» (лектор - начальник службы релейной защиты и электроавтоматики филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети»);

• «Грозозащита и контроль изоляции, диагностика оборудования» (лектор -начальник службы грозозащиты и изоляции филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети»);

• «Работа с потерями электрической энергии» (лектор - начальник участка по работе с потерями Тогучинского городского РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети»).

Каждая лекция сопровождалась массой вопросов от аудитории, касающихся производственной деятельности компании, организации работы в тех или иных направлениях, особенностей работы в филиалах Общества и т. д. Это в очередной раз подтвердило, что у студентов есть живой интерес к общению с преподавателями-практиками.

НГТУ является основной кузницей высококвалифицированных кадров для предприятий энергетической отрасли.

НГТУ является основной кузницей высококвалифицированных кадров для предприятий энергетической отрасли.

В целом подобные мероприятия реализуются с целью подготовки инженерно-технических работников, которые по окончании университета вольются в дружный коллектив энергетиков и, возможно, пополнят ряды высококвалифицированных сотрудников АО «РЭС».

На сегодняшний день в Обществе успешно трудятся и занимают различные должностные позиции целые поколения выпускников факультета энергетики и других факультетов НГТУ, который является основной кузницей высококвалифицированных кадров для предприятий энергетической отрасли. В структуре работников АО «РЭС» с высшим образованием наибольший удельный вес занимают именно выпускники НГТУ. Только за 2018 год на предприятие были трудоустроены 67 выпускников вуза.

Таким образом, многолетний опыт разностороннего взаимодействия АО «РЭС» и НГТУ, будь то непосредственное участие в учебном процессе, проведение экскурсий на объекты или организация прохождения всех видов практик, показывает положительные результаты, не только обеспечивая формирование кадрового потенциала для предприятия, но и способствуя укреплению престижа профессий такой высокотехнологичной отрасли, как электроэнергетика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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