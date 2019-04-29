Когда муж срывает куш: на супруга сотрудницы клиники Мешалкина завели уголовное дело за победу в конкурсах по госзакупкам

Следователи ГУ МВД по Новосибирской области предъявили обвинение учредителю фирмы «Компания ФИТО» - это один из крупнейших поставщиков клиники имени Мешалкина. 63-летний Александр Мартынюк, как и заместитель директора клиники имени Мешалкина Евгений Покушалов, оказался замешан в махинациях с госзакупками. «Комсомолка» узнала, в чем именно обвиняют бизнесмена.

«Компания ФИТО» - один из крупнейших игроков на аукционах, которые объявляла клиника имени Мешалкина. В большинстве случаев соперником фирмы становилась компания «Терра». Но конкуренция была искусственной: следователи уверены, что поставщики заранее договаривались между собой, кто выигрывает тот или иной лот.

- С 2015 по 2017 год Александр Мартынюк являлся единственным учредителем «Компании ФИТО», а также ее директором, - рассказал «КП» - Новосибирск» источник в силовых структурах. - Но в период с марта по сентябрь 2017 года директором был Яков Кузнецов. Этот бизнесмен с 2004 по 2015 год был единственным учредителем и директором ООО «Терра». Получается, Мартынюк и Кузнецов были тесно знакомы, общались... Так какая может быть конкуренция между друзьями?

На тесную связь двух компаний еще в 2016 году обратило внимание специализированное медицинское издание Vademecum. Проводя свое расследование на тему «Кто и как снабжает всем необходимым федеральные медцентры», журналисты дозвонились до «Компании ФИТО». А им по телефону без обиняков ответили: «Компания ФИТО» и «Терра» входят в одну группу».

- Бизнесмены этих двух компаний устно договорились о том, что на аукционах будут минимально снижать ценник, чтобы клиника закупала лекарства по самой высокой стоимости, - объясняет наш собеседник. - Они разыгрывали якобы конкурентную борьбу, хотя на деле цена снижалась всего на 0,5% от изначальной максимальной цены контракта. Это чистой воды картельный сговор.

Такая схема помогла двум фирмам за три года получить сотни контрактов на общую сумму 426 миллионов рублей. Это почти полмиллиарда!

Конечно, возникает вопрос: знало ли о таких уловках руководство клиники и было ли оно в доле? Тем более что в клинику имени Мешалкина оказалась трудоустроена супруга Мартынюка. Татьяна Мартынюк являлась ни много ни мало начальником финансовой службы клиники! В распоряжении «КП» - Новосибирск» есть акт проверки финансово-хозяйственной деятельности медицинского центра за 2017 год. Проверяющие - комиссия от Министерства здравоохранения. В документе говорится прямо: «Договоры, заключенные с ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра», имеют признаки конфликта интересов с Т. А. Мартынюк», «В нарушение требований ст. 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.203 № 558 и п. 6.1 Антикоррупционной политики в учреждении не производилось рассмотрение вопроса о конфликте интересов, сообщение от Т. А. Мартынюк не поступало».

Проще говоря, начфин клиники никогда официально не заявляла о своей связи с поставщиками, а должна была. И все это вскрылось только во время ревизии.

- Конечно, сейчас надо установить, принимала ли Татьяна Алексеевна решения о выделении денег поставщикам или выполняла функцию счетовода-бухгалтера, - говорит наш источник. - Сейчас в этом разбираются.

Пока же на супруга женщины возбудили уголовное дело: Александр Мартынюк обвиняется по ч. 2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами - конкурентами картеля». По закону бизнесмену грозит лишение свободы на срок до шести лет. От комментариев «Комсомолке» он отказался.

«Комсомолка» следит за ходом расследования этого дела.

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