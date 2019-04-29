Новосибирец, получивший письмо от Юрия Гагарина, отметил юбилей

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева и председатель комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике и делам ветеранов Общественной палаты Новосибирской области Геннадий Гуляев, которые вручили юбиляру памятный кубок, грамоту со словами благодарности и цветы.

- Вы многие годы были членом Общественной палаты. Сегодня вы эксперт. Ваша работа всегда была связана со служением людям. Лучше всего вам удавались патриотическое воспитание, развитие и сохранение духовно-нравственных ценностей. Неравнодушный человек, вы активны во всех ипостасях. Смотришь на вас и понимаешь: 80 лет - это расцвет! - отметила Галина Гриднева. - У вас есть совесть, порядочность и желание жить. Рядом с таким стойким человеком невозможно быть плохим: все люди, которые когда-либо с вами соприкасались, получали частичку добра.

По поручению общества «Знание» Галина Гринева вручила юбиляру знак «Отличник народного просвещения».

В свою очередь ветеран сказал слова благодарности в адрес председателя Общественной палаты: знакомы они уже более 30 лет, многие годы вместе работали.

На торжественном приеме юбиляр не только принимал поздравления, но и благодарил людей, с которыми его когда-то свела жизнь.

Ветеран вспомнил, как, учась на третьем курсе педагогического института, написал письмо первому космонавту страны Юрию Гагарину: в своем послании новосибирец поинтересовался, как себя чувствует легенда космоса. Прошел месяц, и Федор Романович неожиданно получил ответ: фотографию с автографом. Как признается юбиляр, сначала он не поверил в подлинность письма.

- Спустя несколько лет мы проводили семинар в Звездном городке, и я зашел в музей: сотрудники подтвердили, что ответил мне на самом деле Юрий Гагарин, - поделился воспоминаниями почетный именинник.

Участие в чествовании Федора Киселева приняли руководители областных и городских органов власти, ветераны, представители общественности, коллеги и родственники.

Хоть торжественное мероприятие и проходило в зале правительства, обстановка была дружеской, теплой - камерной, несмотря на высокий ранг присутствующих на приеме. Сам юбиляр вместе с гостями вспоминал яркие моменты из жизни и работы.

- Учась в партийной школе, я благодаря Николаю Гаращуку (председатель совета областной общественной организации «Ассоциация землячеств Новосибирской области». - Прим. ред.) обратил внимание на девушку, - вспоминает Федор Киселев. - Я бегал по утрам кросс - 10 километров. И как-то встретил Николая Григорьевича. Он мне и говорит, дескать, что бегать, вон, смотри, дивчина сидит… Она тогда училась на первом курсе института связи. Спустя год мы поженились.

За плечами почетного новосибирца интересная насыщенная жизнь. Возраст не мешает Федору Киселеву быть активным и сегодня. Он автор четырех книг по истории родного региона, внес большой вклад в развитие ветеранского движения области, сохранение исторической памяти поколения военного времени и послевоенных лет, непосредственно под его руководством были организованы и проведены на достойном уровне важные мероприятия: 60-летие и 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, 65-летие Сталинградской битвы и снятия блокады Ленинграда.